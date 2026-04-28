Unidades del Ejército y la Policía Nacional lograron la incautación de más de 2,6 toneladas de marihuana que eran transportadas hacia el Vichada.

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Las autoridades indicaron que el vehículo cargado con el material ilícito salió desde el departamento del Huila y tenía como destino Brasil; sin embargo, fue interceptado en el kilómetro 40 de la vía que conecta Puerto Gaitán con el departamento de Vichada.

@COL_EJERCITO/Cortesía

En la operación adelantada por los uniformados se dio con la captura de dos sujetos, de nacionalidad colombiana, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

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Según el Ejército, la marihuana incautada está estimada en más de 1.681 millones de pesos, por lo que se había dado un fuerte golpe a las finanzas de los grupos militares que operan en la región, incluyendo el GAO-r Segunda Marquetalia, subestructura 53 Edison Romaña.

#ContundenciaOperacional | En el Meta, tropas de la #SéptimaBrigada, junto a la @PoliciaColombia y la @ArmadaColombia, propinaron un contundente golpe al narcotráfico con la incautación de 2.698 kg de marihuana y la captura de 2 personas.



Este resultado afecta en más de $1.600… pic.twitter.com/e9n95AEKPn — Cuarta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div4) April 28, 2026

Sobre este hecho, el director de la Policía, general William Oswaldo Rincón Zambrano, afirmó “impactamos de forma directa las finanzas criminales y evitamos la distribución de miles de dosis”.

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𝗜𝗠𝗣𝗔𝗖𝗧𝗢 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢 𝗔𝗟 𝗡𝗔𝗥𝗖𝗢𝗧𝗥𝗔́𝗙𝗜𝗖𝗢: 𝟮,𝟲 𝗧𝗢𝗡𝗘𝗟𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗜𝗡𝗖𝗔𝗨𝗧𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗧𝗔



En Puerto Gaitán, la @PoliciaColombia incautó 2,6 toneladas de marihuana que eran transportadas hacia el Vichada. En el operativo fueron capturadas dos… pic.twitter.com/iLWh8L2HeZ — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) April 27, 2026

Vale mencionar que el vehículo tipo camión en el que era transportada el material fue inmovilizado.