Unidades del Ejército y la Policía Nacional lograron la incautación de más de 2,6 toneladas de marihuana que eran transportadas hacia el Vichada.
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Las autoridades indicaron que el vehículo cargado con el material ilícito salió desde el departamento del Huila y tenía como destino Brasil; sin embargo, fue interceptado en el kilómetro 40 de la vía que conecta Puerto Gaitán con el departamento de Vichada.
Policía y Armada incautan 2 toneladas de marihuana que eran transportadas en una tractomula en Puerto Gaitán, Meta
En la operación adelantada por los uniformados se dio con la captura de dos sujetos, de nacionalidad colombiana, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
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Según el Ejército, la marihuana incautada está estimada en más de 1.681 millones de pesos, por lo que se había dado un fuerte golpe a las finanzas de los grupos militares que operan en la región, incluyendo el GAO-r Segunda Marquetalia, subestructura 53 Edison Romaña.
Sobre este hecho, el director de la Policía, general William Oswaldo Rincón Zambrano, afirmó “impactamos de forma directa las finanzas criminales y evitamos la distribución de miles de dosis”.
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Vale mencionar que el vehículo tipo camión en el que era transportada el material fue inmovilizado.