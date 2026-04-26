La Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, logró la incautación de 2.6 toneladas de marihuana que eran transportadas en una tractomula en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.

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De acuerdo con el informe, para lograr la incautación se usaron capacidades de interdicción y el apoyo de caninos antinarcóticos. En el operativo de capturaron a dos personas, presuntos responsables.

También señaló la Armada que el operativo se desarrolló como parte del Plan Ayacucho Plus, una estrategia enfocada en combatir las economías ilegales y debilitar las estructuras del narcotráfico en el país.

Señalaron las autoridades que “esta acción evita que el cargamento llegue a corredores estratégicos del narcotráfico con proyección internacional, donde su comercialización habría fortalecido redes criminales”.