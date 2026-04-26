A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema del contrato para realizar los pasaportes de los colombianos.

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El mandatario advirtió que una posible anulación del contrato podría representar un riesgo en cuanto a la transparencia de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta será el próximo 31 de mayo.

“Si anulan el contrato de la confección de pasaportes que ya viene en plena ejecución, es porque hubo una negociación entre los hermanos Bautista que tienen el software de escrutinio electoral y quieren también que les prorroguen el contrato para hacer pasaportes, con alguna candidatura con fuerte incidencia en la elección de magistrados, posiblemente se negoció algoritmos fraudulentos en el software por el negocio de los pasaportes en manos de los hermanos Bautista”, publicó Petro en su mensaje.

Seguidamente, se refirió a lo que esto impactaría, según sus palabras a las elecciones: “Será una página oscura y negativa escrita con mucho dinero en repartijas de funcionarios y políticos y pondrá en alerta a toda la veeduría ciudadana en las elecciones del 31 de mayo”.

Por esto, también aprovechó para reiterar una convocatoria a manifestaciones en todo el país para el próximo 1 de mayo.

“Este primero de mayo todas y todos vamos a las calles a rodear las reformas sociales para ponerlas en la constitución a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Es el pueblo el que puede acabar la corrupción y garantizar la paz y la justicia social en democracia de verdad”, se lee en el mensaje.

Vuelvo a repetirlo para que quede bien escrito en la mente de los colombianos y en la historia.



Si anulan el contrato de la confección de pasaportes que ya viene en plena ejecución, es porque hubo una negociación entre los hermanos Bautista que tienen el software de escrutinio… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2026

Las declaraciones de Petro llegan en medio de nuevos cuestionamientos por el contrato para la realización de los pasaportes.

La Imprenta Nacional negó que se trate de un esquema sin trazabilidad o sustento técnico y aseguró que ha atendido los requerimientos de los órganos de control. También aseveró que el nuevo contrato también se basa en construir autonomía tecnológica en la producción de documentos de alta seguridad y que el modelo está diseñado para que el Estado colombiano asuma progresivamente funciones clave como la producción, personalización, custodia y control de los pasaportes, reduciendo la dependencia de operadores privados.

“La finalidad es implementar un modelo de cooperación pública internacional orientado a transferir progresivamente al Estado colombiano capacidades tecnológicas, productivas y operativas”, señaló la Imprenta Nacional.