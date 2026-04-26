La Fiscalía informó este domingo en un comunicado de la condena a 42 años de cárcel a un hombre que asesinó a su expareja y a dos hombres más en Abejorral, Antioquia, el 11 de octubre de 2023.

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“Janner Iván Morales Poveda, alias Satanás, evadió una orden de detención en su lugar de residencia y perpetró el triple crimen en inmediaciones de un cultivo de café”, indicó el ente acusador.

Según la condena, el hombre se retiró un brazalete electrónico de vigilancia, evadió una medida de aseguramiento privativa de la libertad que cumplía en su lugar de residencia y se trasladó a inmediaciones de un cultivo de café en la vereda Santa Ana. En el lugar interceptó a su excompañera sentimental, quien caminaba con su nueva pareja y otra persona.

“Inicialmente, atacó con un cuchillo y con un arma de fuego a la mujer. Luego, arremetió contra los dos hombres, los golpeo y agredió hasta causarles la muerte”, narró el ente de investigación penal.

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Por estos hechos, Morales Poveda, de 44 años, fue condenado por los delitos de feminicidio, homicidio y tráfico, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Asimismo, mediante un preacuerdo, fue sentenciado a dos años de prisión por el delito de fuga de presos. Alias Satanás actualmente cumple otra condena de 58 años de prisión por homicidios y desplazamientos forzados cometidos en Huila.