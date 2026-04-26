En medio de una fiesta deportiva el gobernador Eduardo Verano hizo entrega oficial del Parque Estadio de Sabanagrande a la comunidad. El moderno complejo deportivo reconstruido con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos con recursos de la tasa de seguridad, beneficiará a cerca de 127 mil personas que habitan en la Subregión Oriental del Atlántico.

Los primeros en estrenarse la cancha fueron los 22 jugadores de los equipos de Sabanagrande y Palmar de Varela quienes se disputaron la Gran Final Departamental la tarde de este 25 de abril.

El mandatario departamental fue recibido por niños de escuelas deportivas y acompañado por el alcalde de Sabanagrande, Darwin Rosales Mora, el gerente de Plazas y Parques, Jorge Ávila; el director de Indeportes, Iván Urquijo; el secretario general de la Gobernación, Pedro Lemus, diputados, concejales, dirigentes deportivos, deportistas, voceros cívicos de las comunidades, cortó la cinta en el acto de entrega del escenario.

En su intervención exaltó el impacto de esa importante obra que apunta a fortalecer, no solo el deporte en la Subregión Oriental del departamento, sino la recreación, la convivencia y el encuentro de las familias, gracias a la inversión proveniente de los ingresos de la tasa de seguridad ciudadana.

“Hoy entregamos a Sabanagrande un Parque Estadio completamente renovado, pensado para el deporte, la recreación, la convivencia y el encuentro de las familias. Esta obra demuestra que los recursos de la tasa de seguridad también se traducen en bienestar, oportunidades y espacios dignos para nuestras comunidades”, precisó el mandatario.

Agregó que más que infraestructura deportiva, este escenario representa una apuesta por la salud, la integración social y el fortalecimiento del talento de los jóvenes del departamento.

“Un niño que pisa una cancha, que tenga un compromiso con un equipo, que tenga que venir a practicar, es un niño que modifica, sustancialmente, su modo de vida, su manera de comer, su responsabilidad en el colegio, su responsabilidad en la familia, lo hace más ciudadano, el deporte te ayuda a una disciplina especial”, indicó.

El alcalde Rosales no ocultó su satisfacción por la obra entregada a los sabanagranderos y agradeció al mandatario de los atlanticenses el apoyo recibido de parte de su gobierno.

“Estoy muy feliz el día de hoy, al igual que todas las personas de nuestro municipio, porque esta obra pues representa primero la voluntad de parte del gobernador del departamento, Eduardo Verano de la Rosa, la voluntad de nosotros para gestionar este tipo de obras y lo que va a impactar; impactar a la comunidad en general y no solamente de Sabanagrande, de la zona oriental del departamento y del país también. Obras que impactarán sobre la calidad de vida de la gente”, anotó Rosales.

Jorge Ávila, gerente de Plazas y Parques de la Gobernación del Atlántico, manifestó que era una gran obra la espera por los habitantes de Sabanagrande, trabajada con dedicación y compromiso.

“Es, sin duda, el escenario deportivo más completo de esta zona del departamento, donde municipios como Sabanagrande, Palmar, Santo Tomás, Ponedera, incluso municipios del Magdalena van a poder realizar grandes eventos deportivos. Esperamos que, realmente, la gente valore mucho este escenario deportivo en el que en total invertimos 10.000 millones de pesos en su renovación”, precisó el funcionario.

Iván Urquijo, director de Indeportes, también se refirió al impacto del complejo deportivo y reitero el compromiso de la entidad para velar por su buen uso.

“Estamos felices de esta apuesta al ámbito deportivo y desde Indeportes estamos con el gran compromiso de traer todo tipo de actividades para hacer grandes activaciones en Sabanagrande y, por supuesto, que el Atlántico brille en el deporte. El complejo incluye canchas de béisbol, sóftbol, fútbol, voleibol, baloncesto y fútbol sala. También cuenta con pista atlética, zonas de calistenia, biosaludables y áreas verdes. Indeportes se comprometió a realizar activaciones y actividades constantes para fomentar la práctica deportiva en el nuevo escenario”, destacó Urquijo.

Nasly Esther Fontalvo Vargas, residente en Sabanagrande, dijo que lo construido ayuda a promover el deportes desde la temprana edad y el vital en la promoción de hábitos saludables.

“Esto es muy bueno para el deporte, para los niños, para que vengan aquí a recrearse, tengan un buen cuerpo y tomen un camino que no debe ser. Ahora que estar pendiente que todo esté bien, limpio y en su orden. Gracias al Gobernador por no olvidarse de Sabanagrande, por tenerlo presente y él sabe que lo queremos de corazón”, señaló Fontalvo.

Bienestar social y Desarrollo

La reconstrucción, bajo la coordinación de la Gerencia de Plazas y Parques de la Gobernación del Atlántico, de lo que venía siendo el viejo escenario deportivos de los habitantes de Sabanagrande demandó de una inversión total de 10.000 millones de pesos destinados de los recursos que se captan a través la tasa de seguridad.

De acuerdo con el gobernador, este escenario deportivo se convierte en un referente regional por su infraestructura moderna y su impacto social.

El complejo, construido en un área de 20.000 metros cuadrados, ofrece a la comunidad una cancha de fútbol con especificaciones FIFA, igual a la del Estadio Metropolitano de Barranquilla y la de la sede de la Federación Colombiana de Futbol, en el sector de Alameda del Río, cerramiento perimetral, moderna iluminación y sistema de riego, lo que lo posiciona como sede potencial de torneos departamentales y nacionales. Garantiza un aforo en graderías para 1.000 personas.

Además, cuenta con una pista de atletismo de tres carriles; espacios para salto largo y triple; área destinada al patinaje; una cancha múltiple para baloncesto y voleibol; y un gimnasio biosaludable al aire libre.

Los 8.672 metros cuadrados de zonas verdes, senderos inclusivos y espacios de esparcimiento complementan la oferta recreativa, garantizando que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de actividades deportivas y comunitarias en condiciones óptimas. El complejo también cuenta con camerinos, baños públicos, oficina deportiva, iluminación integral, cuarto de servicio y módulo comercial.

Más de 127.000 habitantes de los municipios de la Subregión Oriental del Atlántico se verán beneficiados directamente, con oportunidades de formación, recreación y participación en eventos que dinamizarán la economía local, acorde con las políticas de desarrollo social y económico de la administración departamental, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Verano.