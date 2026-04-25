En el marco de la celebración del Día del Niño, la Gobernación del Atlántico ha reafirmado su compromiso con el bienestar y la protección integral de la niñez. Por medio de acciones y programas enfocados en su desarrollo, la administración departamental ha garantizado los derechos de más de 68 mil niños y adolescentes en los 22 municipios.

De acuerdo con el gobernador Eduardo Verano, la estrategia departamental prioriza la erradicación del trabajo infantil y la lucha contra el consumo de sustancias psicoactivas, involucrando activamente a padres, docentes y comunidades.

“Nos hemos puesto a la tarea de identificar necesidades y priorizar, a través de los distintos comités, para que nuestros niños, niñas y adolescentes validen sus derechos aportándoles herramientas, y que así sus entornos puedan cumplir con la misión de protegerlos”, destacó el mandatario departamental.

A su turno, Karina Llanos, gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico, destacó la articulación de estrategias que involucran a la familia, el entorno educativo y la comunidad como pilares fundamentales para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

“Hemos sido insistentes con aquellos programas que tengan componentes de integralidad, que les permiten mecanismos de prevención de uso de sustancias psicoactivas, ocupación del tiempo libre y vinculación de familia y profesores como agentes protectores de sus derechos”, mencionó.

De forma adicional se ha impulsado el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, como un espacio para la participación de los más pequeños en la construcción de políticas públicas.

“Ellos pueden participar y deliberar en la toma de decisiones de la administración departamental. Queremos recordar que nuestros niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Por eso invitamos a las familias atlanticenses a que hagan parte de todo este proceso y garanticen a los menores recreación, salud, educación, participación y una alimentación sana”, agregó la funcionaria.

Las acciones desarrolladas

En 2024, el primer año de esta administración, desde la Gobernación se priorizó el alcance territorial y la presencia institucional con programas bandera como Ruta 24, Atlántico me cuida y Atlántico garante de la niñez, con los que se logró la atención de 43.486 niños en todo el departamento.

El 2025, por su parte, se caracterizó por la diversidad en la oferta social y el involucramiento de los entornos familiares y educativos a través de los programas ‘Creciendo con derechos’, enfocado en la prevención de la violencia infantil; ‘Por mi vida, por tu vida”, estrategia focalizada en la prevención de uso de sustancias psicoactivas, y ‘Atlántico construyendo futuro’, posibilitando la reactivación de 21 comités CIETI (Comités Interinstitucionales para la Erradicación del Trabajo Infantil), entre otros.

En el presente año, la administración ha tomado como banderas los temas de salud mental y la prevención. La continuidad del proyecto ‘Por mi vida, por tu vida’ ha permitido atender a 3.000 nuevos niños, niñas y adolescentes en puntos estratégicos como Soledad, Santo Tomás y Repelón.

En ese sentido, la intervención ha sido integral, sumando a 250 padres de familia y 150 docentes, quienes hoy actúan como los primeros agentes de protección en la detección y prevención del consumo de sustancias.

“Este programa se implementa como estrategia integral que tiene diferentes componentes que integran los entornos de nuestros niños para que los blinden. Son los padres, la familia, los profesores y los mismos compañeros de cursos superiores, quienes se comportan como agentes protectores de los niños. Las actividades deportivas y en arte fortalecen nuestras acciones”, destacó la gerente de Capital Social.

Los beneficiados

Mariana Manga, estudiante de la Institución Técnica de Santo Tomás, ha sido una de las beneficiadas con estas acciones y destacó que ha podido fortalecer sus habilidades para la vida.

“Estoy muy contenta con las actividades que traen a mi colegio para alejarnos de las cosas malas que nos desvían de nuestro proyecto de vida y afectan nuestro futuro”, dijo la joven.