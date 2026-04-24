Atlántico y Barranquilla siguen ganando protagonismo en el escenario internacional. Así quedó evidenciado durante la II mesa departamental de Cooperación internacional, un espacio que reunió a entidades públicas, sector privado, academia y actores estratégicos para fortalecer la agenda global del territorio.

El encuentro, convocado por la Gerencia de Asuntos Internacionales de la Gobernación del Atlántico en articulación con APC Colombia y la Alcaldía de Barranquilla, permitió avanzar en la consolidación de una estrategia conjunta de diplomacia descentralizada orientada a fortalecer la presencia del departamento en escenarios internacionales.

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Durante la jornada, se destacó que tanto el Atlántico como Barranquilla se han convertido en referentes en América Latina en este modelo de acción internacional desde lo local.

“La acción internacional descentralizada nace de una necesidad de los gobiernos locales de tener vocería internacional. Hoy Barranquilla y el Atlántico son ejemplo en América Latina de esto”, señaló Katherine A. Diartt Pombo, gerente de Asuntos Internacionales del departamento.

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Uno de los ejes centrales del encuentro fue el trabajo articulado con APC Colombia, en el marco del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, con el objetivo de fortalecer capacidades institucionales, mejorar la coordinación territorial y ampliar el acceso a oportunidades de cooperación técnica y financiera.

En ese sentido, también se socializaron herramientas de seguimiento y mecanismos que buscan optimizar la gestión de iniciativas internacionales, facilitando una mayor eficiencia en la ejecución de proyectos.

Desde el Distrito, se resaltó el papel de Barranquilla en la consolidación de este modelo.

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“Bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char y la gerente de ciudad Ana María Aljure, Barranquilla continúa consolidando un modelo de cooperación internacional más estratégico, articulado y orientado a resultados”, afirmó Ana María Badel, jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Alcaldía.

Durante la mesa, además, se presentaron avances del Plan de Trabajo Departamental, incluyendo su capítulo liderado por Barranquilla, el cual contempla alianzas con embajadas y organismos multilaterales, así como programas de formación internacional para funcionarios públicos.

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También se destacaron proyectos con cooperantes internacionales y espacios de capacitación enfocados en el fortalecimiento institucional del territorio.

Con este tipo de escenarios, el Atlántico y su capital buscan seguir posicionándose como actores relevantes en la cooperación internacional, apostándole a una gestión más articulada, estratégica y con impacto en el desarrollo regional.

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