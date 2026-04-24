La Alcaldía de Barranquilla anunció que durante la segunda jornada nacional de vacunación que se desarrollará este sábado 25 de abril, la ciudad contará con 100 mil dosis de vacunas contra la influenza estacional del 2026, distribuidas en más de 60 puntos fijos y móviles.

El propósito de la jornada es enfrentar la circulación del primer pico respiratorio del año que podría extenderse hasta el mes de junio.Esta vacuna se aplica gratis a población en riesgo de salud como son los niños, adultos mayores de 60 años, gestantes, pacientes con comorbilidades y sus cuidadores, así como el talento humano en salud.

Pese a lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social extendió su cobertura en la primera infancia, al incluir la aplicación a niños desde los 6 meses hasta los 5 años, con el fin de evitar hospitalizaciones y complicaciones graves asociadas a virus respiratorios en esta población.

La jornada coincide con la 24ª semana de vacunación de las Américas en todo el país con el lema ‘Tu decisión marca la diferencia’, la cual busca lograr las coberturas de vacunación superiores al 95 % con cada uno de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunización.

De acuerdo con la secretaria distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco, en Barranquilla la meta de vacunación para esta segunda jornada es de 6.600 niños menores de 6 años, 800 gestantes a partir de la semana 20, 700 mujeres en edad fértil y 600 adultos mayores, con énfasis en fiebre amarilla, tosferina y sarampión-rubéola, ante los brotes que se han venido presentando en el país.

“De acuerdo con las indicaciones del alcalde Alejandro Char, para garantizar la salud de los barranquilleros estamos intensificando las acciones de vigilancia y realizamos jornadas de búsquedas activas comunitarias diariamente en los barrios; pero el llamado es para que lleven a los niños a ponerse al día con las vacunas y a reforzar las medidas de autocuidado como son el lavado frecuente manos, evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y usar tapabocas, en caso de presentar síntomas respiratorios”, afirmó la funcionaria.

Otros detalles

En los PASO y CAMINO se atenderá de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y en las demás IPS vacunadoras el horario de atención será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La jornada de vacunación está dirigida a niños menores de 6 años, con el propósito de iniciar o completar sus esquemas de inmunización y garantizar su protección frente a diferentes enfermedades prevenibles. Asimismo, se incluye a los niños de 18 meses para la aplicación del refuerzo de triple viral y la búsqueda de susceptibles entre los 2 y 6 años de edad.

También podrán acceder a las vacunas niñas, niños y adolescentes entre los 9 y 17 años, quienes recibirán la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), una medida clave para la prevención de enfermedades asociadas a este virus.

Dentro de la población priorizada se encuentran las mujeres gestantes, quienes podrán recibir biológicos de acuerdo con sus semanas de embarazo, entre ellos DPT acelular, Virus Sincitial Respiratorio y COVID-19, con el fin de proteger tanto a la madre como al bebé. De igual forma, la jornada incluye a mujeres en edad fértil entre los 10 y 49 años.

La estrategia también contempla a la población susceptible para fiebre amarilla a partir de los 9 meses de edad, especialmente en zonas de riesgo o para quienes no cuenten con la dosis correspondiente.