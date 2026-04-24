En el Comité Intergremial del Atlántico, realizado en Barranquilla, el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo expuso la visión de la fórmula con Paloma Valencia para el desarrollo del Caribe colombiano, poniendo el foco en proyectos estratégicos para la ciudad y su área metropolitana.

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Durante su intervención, insistió en que la región tiene un enorme potencial productivo, pero enfrenta brechas estructurales que no se han cerrado en los últimos años, especialmente en materia de pobreza, seguridad y acceso a servicios básicos.

Oviedo advirtió que, aunque el Caribe aporta cerca del 15 % del PIB nacional, concentra una proporción mucho mayor de la población en condición de pobreza, lo que evidencia un rezago histórico. En ese contexto, señaló que la prioridad no es diagnosticar nuevamente los problemas, sino ejecutar soluciones concretas que ya han sido identificadas por el sector empresarial y gremial del Atlántico.

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En materia de proyectos, destacó la necesidad de avanzar en obras de infraestructura clave para la competitividad de Barranquilla y su entorno. Entre ellas, mencionó la intervención del corredor Barranquilla–Soledad con soluciones como doble calzada y viaductos, así como la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, donde señaló falencias en accesibilidad e infraestructura.

También planteó la creación de un aeropuerto de carga con cadena de frío, fundamental para fortalecer sectores como el agroindustrial, y subrayó la urgencia de impulsar un desarrollo urbano ordenado en municipios como Soledad, enfocado en reducir la informalidad y la pobreza.

El tema de seguridad ocupó un lugar central en su intervención. Oviedo aseguró que la violencia y la extorsión están afectando directamente la economía y la tranquilidad de los ciudadanos, por lo que propuso una estrategia que incluye el fortalecimiento de la fuerza pública con nuevos efectivos y acciones diferenciadas para combatir tanto las estructuras criminales como las prácticas de extorsión cotidiana que impactan a comerciantes y trabajadores informales.

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Otro de los ejes fue la crisis energética en el Caribe, que calificó como un factor que deteriora la calidad de vida y limita el desarrollo económico. En ese sentido, planteó la necesidad de aprovechar el potencial energético de la región para garantizar un servicio más eficiente y tarifas más justas, evitando que las familias tengan que sacrificar gastos esenciales para pagar la electricidad.

Finalmente, el candidato abordó la situación del sistema de salud, señalando problemas de corrupción y retrasos en la atención. Propuso acelerar la prestación de servicios represados y fortalecer la disponibilidad de medicamentos, destacando el papel del Caribe como punto estratégico para la producción y distribución. Con estas líneas de acción, Oviedo sostuvo que el objetivo es cerrar brechas sociales y convertir a Barranquilla y la región en motores reales de crecimiento para el país.

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