Este viernes 24 de abril se realizarán trabajos de mantenimiento al interior de la subestación 20 de Julio, lo que implicará interrupciones programadas en el servicio de energía en varios sectores del municipio de Soledad.

Las labores estarán a cargo de personal especializado de Air-e Intervenida, con el objetivo de optimizar la infraestructura eléctrica y garantizar una mejor prestación del servicio.

De acuerdo con la empresa, entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m. será intervenido el circuito 20 de Julio 16, dejando sin energía a sectores de Soledad como La Bonanza, La Fe, urbanización Las Nubes, Tajamar I y II, Las Farrucas y Parque Muvdi III. También se verán afectados tramos específicos en barrios como Normandía y Puerto Bonga.

Posteriormente, entre las 10:15 a.m. y las 12:15 del mediodía, se trabajará en el circuito 20 de Julio 17. Durante este tiempo estarán sin servicio barrios como 3 de Noviembre, Renacer, Villa Adela I y II, Zarabanda, Manuela Beltrán y Linda María, así como sectores de la urbanización Normandía.

En horas de la tarde, de 1:15 p.m. a 3:15 p.m., las interrupciones se trasladarán al circuito Gaviotas, afectando sectores como Las Trinitarias, Bella Murillo, Ciudad Bolívar, Montecarlo y la urbanización Martha Guisella, además de zonas de Las Gaviotas, Los Rosales y Ciudadela Metropolitana.

Adicionalmente, entre las 11:30 a.m. y las 3:30 p.m., se suspenderá el servicio de energía a la empresa Cementos y Concretos del Atlántico (Ultracem).

Por otra parte, en el municipio de Suan se ejecutarán trabajos de cambio de redes entre las 9:10 a.m. y las 4:50 p.m., lo que obligará a la suspensión del servicio en sectores como los barrios Centro, Arriba y Villa Sol, así como en zonas cercanas a la vía Suan – Calamar.

Air-e Intervenida recomendó a la comunidad tomar las medidas necesarias durante los horarios de interrupción y reiteró que estas acciones buscan fortalecer la calidad y continuidad del servicio eléctrico en la región.