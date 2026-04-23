Aunque la población estudiantil de la Universidad de Sucre se mantiene en su postura de levantar la asamblea permanente solo hasta cuando el Consejo Superior adopte una regulación clara de los lineamientos del artículo 23 del Decreto 1279 de 2002 tal como lo exigieron en el pliego de peticiones presentado el lunes 20 de abril, la gobernadora Lucy García Montes los insta a retomar sus clases.

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“El gobierno departamental el primer llamado que hace es una invitación a los estudiantes a retomar las clases. No estoy de acuerdo con interrumpir las clases porque lo que queremos es que ellos sigan en su campus universitario formándose prestigiosamente como lo han venido haciendo. Los espacios de diálogo, concertación y de escucha que se están dando dentro del Consejo Superior universitario tienen sus representantes los jóvenes y se les está escuchando”.

Indica además la mandataria que son respetuosos de la autonomía universitaria y garantes de los derechos tanto de los estudiantes como de los docentes.

De estos últimos anotó que son numerosos los que se dedican a la investigación en la Universidad de Sucre, y en el caso particular hay 25 sobre los cuales los estudiantes piden que se revise su escala salarial de la que ya el Ministerio de Educación anunció que habrá topes dado que la situación de malestar que se registra en estos momentos en esta alma máter también ha ocurrido en otras universidades públicas del país.

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De otra parte, este viernes 24 de abril el Ministerio de Educación Nacional a través de la Subdirección de Inspección y Vigilancia escuchará desde las 9:00 de la mañana tanto a estudiantes como a docentes en espacios separados de la alma máter. La finalidad de esta visita institucional es escuchar las apreciaciones y manifestaciones de la comunidad universitaria frente a la situación institucional que se presenta por los altos salarios derivados de los puntos obtenidos por publicaciones de investigaciones de algunos maestros.