Quince cuerpos que pueden corresponder a personas dadas por desaparecidas a causa del conflicto armado fueron recuperados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el Cementerio Central de Sincelejo.

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La búsqueda que desarrollaron por nueve días se produjo en el marco de la primera misión humanitaria de este 2026 que contó con la autorización de la alcaldía de Sincelejo y que se enmarca en el Plan Regional de Búsqueda Sabanas, San Jorge y Mojana, que busca a 1.251 personas dadas por desaparecidas.

La investigación humanitaria y extrajudicial adelantada por la Unidad de Búsqueda pudo orientar la identidad de cuatro de los 15 cuerpos, es decir, establecer una hipótesis sobre a quiénes correspondían en vida.

Blanca Inés Arteaga Morales, coordinadora de la Unidad de Búsqueda en Sucre, informó que la intervención forense incluyó también una mesa técnica interinstitucional de impulso a la identificación.

“Esto, en el marco de lo ordenado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de lograr respuestas rápidas en materia de identificación respecto de los cuerpos que hemos recuperado tanto la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas como otras entidades que también han intervenido previamente el Cementerio Central de Sincelejo”, explicó.

La mayoría de los cuerpos recuperados serán enviados a una sede del Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación (CIAFI) de la UBPD.

Durante todo el proceso, la Alcaldía de Sincelejo prestó apoyo para la autorización de ingreso de la UBPD al Cementerio Central, que está bajo su administración, y para aspectos logísticos que contribuyen a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Entre las organizaciones participantes en esta actividad se cuentan Movice, CAJAR, Fundación Nidya Érika Bautista, Mujer Sigue mis Pasos, Narrar para Vivir, Red de Víctimas Tejedoras de la Memoria, Corporación Humanitaria Reencuentros, Caribe Afirmativo y las Mesas municipal y departamental de Víctimas de Sincelejo y Sucre, respectivamente.

Cléiner Almanza Blanco, defensora de Derechos Humanos y mujer buscadora de su hermano Julio César Blanco Vides, señaló que esta nueva misión humanitaria aumenta sus esperanzas de encontrar el cuerpo de su pariente, desaparecido hace cerca de 28 años.

“Estamos a la expectativa de encontrar a otras personas desaparecidas que posiblemente coincidan con esta búsqueda. Me siento satisfecha con todo el proceso porque las entidades han respondido”, anotó.