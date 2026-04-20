La novena de sóftbol de Australia, actual campeona de esa disciplina en la categoría sub 23 ante el mundo, ya arribó a tierras sincelejanas.

La delegación, de la que hacen parte 24 personas, entre ellas tres mujeres, llegó al término de la mañana de este lunes 20 de abril a Colombia a través del aeropuerto Los Garzones, de la ciudad de Montería y de allá viajaron por tierra a Sincelejo hasta el Hotel Malibú, donde han sido hospedados.

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EL HERALDO conoció que en las próximas horas arriban a Colombia las selecciones de Nueva Zelanda y Czechia y con ello ya serían cuatro de los doce equipos en competencias presentes en la ciudad de Sincelejo que es sede del Mundial de Sóftbol Sub 23 Masculino.

Australia es el primer campeón histórico de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 de la WBSC, que se celebró en Paraná, Argentina, en abril del año 2023 cuando derrotó a Japón 1-0 en la final, con un jonrón de Gofer y una destacada actuación del lanzador Jack Besgrove.

Los equipos que participarán en Sincelejo, Colombia, en este mundial de 2026, fueron distribuidos en dos grupos así:

Grupo A: Japón, Argentina, Nueva Zelanda, Chequia, Colombia y Sudáfrica.

Grupo B: Venezuela, Canadá, Australia, México, Singapur, y Dinamarca.

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El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, sostuvo que “desde hoy nuestra ciudad se convierte en casa del deporte, recibiendo a delegaciones que llegan con talento, disciplina y el sueño de quedarse con el título mundial”.