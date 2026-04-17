En la ciudad de Sincelejo se realiza el Campeonato Ranking G1 y Open Nacional de Taekwondo que es clasificatorio para los Jugos Deportivos Nacionales 2027.

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Unos 800 deportistas de esta disciplina, procedentes de diversas zonas del país, arribaron desde ayer jueves 16 de abril a Sincelejo, y de inmediato dieron inicio a las competencias en las modalidades Poomsae y Freestyle.

Para este viernes 17 de abril a partir de las 10:00 de la mañana está prevista la inauguración oficial, pero los combates ya arrancaron desde las 8:00 de la mañana en la modalidad de Ranking G1, en el Polideportivo Las Delicias, en el barrio que lleva el mismo nombre en Sincelejo.

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Mañana sábado serán los combates en Open, y la clausura del evento que se realiza en la ciudad de Sincelejo que fue escogida por la organización de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales Córdoba – Sucre 2027 como sede para las justas de Taekwondo.

En el Campeonato Ranking G1 y Open Nacional de Taekwondo participan las ligas de Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Bolívar, Tolima, y otras del país.

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José Mangones Correa, vicepresidente de la Federación Colombiana de Taekwondo, expresó la satisfacción de ver a tantos atletas reunidos en la capital sucreña, y disfrutar de esta actividad deportiva.

El torneo es organizando por la liga de este deporte en Sucre y avalado por la Federación Colombiana de Taekwondo, con el respaldo de la Alcaldía de Sincelejo que lidera Yahir Acuña Cardales.