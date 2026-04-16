En medio de lágrimas y silencios y de un drástico cambio de temperatura al pasar de un ardiente sol a la lluvia, fue despedido por sus familiares, amigos, vecinos y compañeros de la Policía Nacional el patrullero Amir Chamorro Campo, que fue asesinado la madrugada del lunes 13 de abril en la ciudad de Cartagena.

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El acompañamiento masivo hasta su última morada se produjo la tarde del miércoles 15 de abril en su natal corregimiento Sabanas de Beltrán, jurisdicción del municipio sucreño de Los Palmitos.

Chamorro Campo tenía 25 años y su deceso se produjo en el sector Zaragocilla, en Cartagena, en medio de sus labores como policía que integraba una patrulla de vigilancia. Tenía escasos dos años de estar al servicio de la Patria.

Quienes lo conocieron en su pueblo natal lo recuerdan como un hombre cercano, respetuoso y profundamente humano. Hijo ejemplar, esposo comprometido, hermano alegre y, sobre todo, padre amoroso de un niño que ayer, justamente el día de las exequias de su padre, cumplió su primer año de vida.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Región 8 de Policía y de la Policía Metropolitana de Cartagena, acompañó a la familia del patrullero Amir Chamorro Campo en las exequias de este, al tiempo que les expresó un saludo fraterno y solidario a los padres del patrullero, así como a su compañera sentimental y a su pequeño hijo.

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“Extiendo este profundo y triste saludo en nombre de mi general William Rincón, director de la Policía Nacional, del cuerpo de generales y de los más de 186 mil policías que se encuentran cumpliendo el juramento que hacemos cuando nos graduamos cada quien en su escuela y que también hizo nuestro hermano, patrullero Amir Chamorro Campo. No existen palabras de consuelo que nos lleven a no sentir esta tristeza por la despedida de uno de los nuestros”, anotó el alto oficial.

Antes de las exequias en Sucre hubo honores fúnebres en Cartagena.