Hacia las 4:45 de la tarde de este miércoles 15 de abril un hombre murió a manos de dos sicarios en el sector de La Isla, más exactamente en el barrio Barlovento, localidad Norte-Centro Histórico.

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Se conoció que la víctima fatal fue identificada por las autoridades como Enyerbeth Alberto Delpino Chirinos, alias Guaidó, de 25 años de edad.

De acuerdo con el informe de las autoridades, Delpino Chirinos había sido citado por unos sujetos hasta la zona antes mencionada. Una vez ahí, los hombres le exigieron respuestas sobre un dinero perdido presuntamente asociado a la venta y tráfico de estupefacientes.

En medio de la acalorada discusión entre ambas partes, uno de los sujetos esgrimió un arma de fuego y le propinó cuatro mortales disparos al joven de 25 años, acabando con su vida en el acto.

Según la Policía, el crimen se habría cometido por un ajuste de cuentas al interior del grupo criminal ‘Los Pepes’.

EL HERALDO conoció por medio de Inteligencia que, alias Guaidó registraba tres anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, homicidio agravado y homicidio agravado por víctima inferioridad.

En ese sentido, los registros del Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla resaltan que Enyerberth Delpino había sido capturado en flagrancia el 2 de febrero de 2025, como presunto responsable del homicidio de Marco Enrique Orellano Caicedo, comerciante del centro comercial Fedecafé.

Sorprendentemente, en el momento en que ‘Guaidó’ había sido asesinado se encontraba en libertad, pero contaba con una orden de captura vigente por el delito de extorsión.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que el caso quedó a manos del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, quienes adelantan una investigación para lograr la captura de los agresores.