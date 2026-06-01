Las redes sociales vuelven a demostrar que los sueños pueden encontrar una vitrina global. Esta vez, la protagonista es Tania Passion Flower, una creadora de contenido oriunda del Huila que ha conquistado a miles de usuarios con una coreografía inspirada en ‘Dai Dai’, la reciente colaboración entre Shakira y el artista nigeriano Burna Boy.

Lo que comenzó como un video para participar en el desafío de baile promovido alrededor de la canción terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.

Vestida con su uniforme de operaria de aseo y mostrando una energía contagiosa, Tania interpretó la coreografía con entusiasmo y precisión, ganándose la admiración de quienes han compartido masivamente su publicación.

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Sin embargo, más allá de los pasos de baile, fue el mensaje que acompañó el video lo que terminó captando la atención de los internautas. Con determinación y espontaneidad, la huilense se dirigió directamente a la cantante barranquillera.

“Shakira, aquí estoy lista para bailar contigo en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026. ¡Dime que sí!”, expresó.

La publicación rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales, donde cientos de usuarios han apoyado la iniciativa y se han sumado a la campaña para que el mensaje llegue hasta la artista colombiana.

La historia ha despertado simpatía porque refleja la realidad de miles de personas que, mientras desempeñan oficios cotidianos, encuentran en las redes sociales una oportunidad para mostrar sus talentos. En el caso de Tania, su pasión por el baile y la creación de contenido ha quedado en evidencia en cada uno de sus videos, donde combina creatividad, disciplina y una actitud positiva que ha conectado con el público.

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El reto cobra especial relevancia debido a las especulaciones sobre la posible participación de Shakira en actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol de 2026, certamen que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Aunque no existe ninguna confirmación oficial sobre un espectáculo de medio tiempo ni sobre la participación de bailarines, la ilusión de Tania ya logró algo importante: captar la atención de miles de personas dentro y fuera de Colombia.

Mientras tanto, el internet continúa haciendo su trabajo. Comentarios, etiquetas y compartidos buscan amplificar el mensaje con la esperanza de que llegue a los ojos de Shakira. Y aunque todavía no hay respuesta de la artista, la historia de esta operaria de aseo del Huila ya se convirtió en un ejemplo de cómo la pasión, el talento y las redes sociales pueden abrir puertas inesperadas.