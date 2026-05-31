Millones de colombianos participaron este domingo en las elecciones presidenciales, y en el Zoológico de Barranquilla los protagonistas de una jornada especial fueron los niños.

A través de las tradicionales Zooelecciones, cientos de menores llegaron acompañados por sus padres para vivir una experiencia inspirada en una elección real. La actividad busca enseñarles de manera divertida conceptos como la democracia, la participación ciudadana y el cuidado de los animales.

Desde las 9:00 de la mañana, los asistentes recorrieron las mesas de votación, recibieron sus tarjetones y depositaron su voto para escoger a la especie que representará simbólicamente al parque durante el periodo 2026-2030.

En la contienda participaron cuatro candidatos: el elefante africano, el único representante exótico; el paujil de pico azul, una especie propia de Colombia; la nutria de río y el chigüiro, ambos animales nativos.

Al cierre de la jornada se contabilizaron 331 votos. El gran vencedor fue el chigüiro, que obtuvo 168 sufragios, equivalentes al 50,8 % del total. La nutria de río ocupó el segundo lugar con 83 votos (25,1 %), seguida por el elefante africano con 50 (15,1 %) y el paujil de pico azul con 29 (8,8 %).

El triunfo del chigüiro estuvo respaldado por una activa campaña liderada por niños que asumieron el papel de embajadores de cada especie. Durante semanas, los participantes conocieron las características de los candidatos y las amenazas que enfrentan en su entorno natural.

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Una de las defensoras del ganador fue Julieta López, de 12 años y estudiante del colegio Pinar del Prado. Para ella, el chigüiro merecía la victoria por su capacidad de convivir con otros animales.

“Pienso que la gente debería votar por el chigüiro porque es un animal muy sociable, amigable y se lleva con absolutamente todos los animales. Además, está en peligro por el tráfico ilegal y la destrucción de su hábitat”, expresó.

Julieta destacó además que esta experiencia le permitió entender mejor la importancia del voto y cómo funcionan los procesos democráticos.

“Me parece muy bien porque aprendemos sobre el derecho al voto y cómo funciona la democracia. También nos ayuda a comprender mejor las elecciones de presidente, Congreso y Senado”, comentó.

Aunque el ganador ya estaba definido, las demás campañas también aprovecharon la jornada para llamar la atención sobre los desafíos que enfrentan distintas especies.

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Acercar a los niños a la democracia y la conservación ambiental

Camila Martins, directora de Educación del Zoológico de Barranquilla, explicó que la actividad es el resultado de más de un mes de trabajo pedagógico desarrollado tanto en instituciones educativas como dentro del parque.

“Queríamos hacer un evento especialmente para los niños. Fueron más de 30 días de actividades en colegios y en el zoológico para promover a los candidatos y enseñarles a los participantes sobre las especies que representan”.

Durante la jornada electoral, los menores no solo tuvieron la oportunidad de votar por su candidato favorito, sino también de participar en cuatro estaciones educativas ubicadas en distintos puntos del zoológico, donde aprenden sobre biodiversidad, conservación y el papel de los animales en los ecosistemas.

“Además, teníamos un incentivo adicional porque los adultos que participaron en las elecciones presidenciales y presentaron su certificado electoral pudieron ingresar al parque junto a un niño de hasta 1,50 metros de estatura sin costo adicional”. Esta estrategia busca motivar tanto la participación ciudadana como las visitas familiares al zoológico, aprovechando una fecha decisiva en el país.