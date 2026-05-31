Este 2026 se convierte en el ‘Año de Escalona’, debido a que se conmemora un siglo del natalicio del destacado compositor de la música vallenata Rafael Calixto Escalona Martínez. Se trata de una figura colosal de nuestra cultura caribe, que con su imaginación se encargó de que sus letras fueran interpretadas por grandes voces que lograron internacionalizar sus sentimientos.

Sus canciones fueron grabadas por destacados artistas como Guillermo Buitrago, Bovea y sus Vallenatos, Diomedes Díaz, El Binomio de Oro, Jorge Oñate, Los Hermanos Zuleta, Iván Villazón y Carlos Vives, este último protagonizó en 1991 la serie televisiva Escalona, basada en la vida y obra musical del maestro, lo que impulsó la fama de ambas figuras no solo en Colombia, sino a nivel internacional.

Su talento como compositor quedó plasmado en verdaderos clásicos como El testamento, La casa en el aire, Jaime Molina, Honda herida y La Maye, solo por mencionar cinco de sus obras más sentidas, las cuales han sido memorizadas y coreadas por todo un país.

Hijo de Clemente Escalona Labarcés, compositor de paseos vallenatos nacido en Ciénaga, Magdalena, coronel de la Guerra de los Mil Días, Rafael Calixto fue el séptimo de nueve hermanos. Por primera vez abrió los ojos el 26 de mayo de 1926 y pasó su infancia en la población de Patillal, entonces parte del Magdalena Grande. Allí empezó a escuchar las historias de los amigos de su padre, veteranos de la Guerra de los Mil Días, entre la cotidianidad y eventos fantásticos pueblerinos, y las historias de los juglares vallenatos como Francisco el Hombre, las cuales años más tarde alimentarían su inventiva y lo llevarían a escribir obras maestras de la música de acordeón.

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Le dio vida al Festivallenato

Su figura no se puede definir solo por la calidad de su lírica, su vida fue un crisol de talentos y pasiones que lo convirtieron en una figura icónica de la cultura colombiana.

Escalona fue cofundador del Festival de la Leyenda Vallenata, junto a la gestora cultural Consuelo Araujonoguera, y el político liberal Alfonso López Michelsen. Ya son 59 ediciones las que ha cumplido este certamen cultural desarrollándose y en cada edición se evidencia el crecimiento del público y la calidad de los concursantes, gracias a ese legado que dejó sembrado Escalona, aunque paradójicamente en el concurso de la canción inédita, que era su especialidad, el nivel ha decaído.

Debido a su amistad con López, Rafa incursionó en el mundo político en 1974 al ser nombrado cónsul de Colombia en Colón, Panamá, una vez López llegó a la Presidencia de Colombia.

Además fue algodonero y se relacionó de forma estrecha con los políticos. Incluso, los citó en varios temas. Un par: El godo decente, que nombra a Belisario Betancourt, o López es el pollo, hecho para la campaña presidencial de Alfonso López Michelsen.

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Los recuerdos de su hija Taryn

Taryn Escalona Gil, hija del compositor con Rosa Gil, presidenta de la Fundación Rafael Calixto Escalona Martínez, le compartió a EL HERALDO los recuerdos que más atesora de su padre. “La herencia más preciada es el amor entrañable por los amigos. Mi papá amó a sus amigos de una manera única, como nadie. No solo los quiso, los acompañó en momentos de alegrías y tristezas, y hasta les cantó; los convirtió en personajes de sus cantos. Escalona tuvo a su compadre Andrés Becerra, uno de sus consentidos, a Poncho Murgas, a su Poncho Cotes pedazo de su alma. Tuvo a su Jaime Molina, a quien inmortalizó en su elegía. Así mismo nos dejó muchas enseñanzas de vida. Mi papá fue un filósofo, un cronista de la cotidianidad, todo un señor maestro”.

Y si bien todos conocieron a Escalona como figura pública, ella lo tuvo en el seno del hogar, donde se mostraba muy tierno y consentidor. “Era bueno para pechichar, decirnos cositas bonitas, regalarnos fantasías y cuentos de hadas. Imagínate a mi hermana Ada Luz le regaló una casa en el aire para que nadie la molestara, a Ocha María le construyó un manantial para que se bañara todos los días, y a mí me dijo: No te voy a hacer canción, solo te voy a poner alas, para que te eleves todo lo alto que te permitan tus ansias, porque tú eres mi colibrina”.

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Taryn cuenta que del repertorio de su padre su canción favorita es Jaime Molina, por su carga emotiva y “porque a través de esa canción conocemos la verdadera esencia de mi padre, que es el cariño por su gente”.

Al preguntarle qué es lo que más extraña de esa figura paterna, Taryn no duda en decir “indudablemente su ternura”, y agrega: “Sus anécdotas, sus conversaciones, sus enseñanzas. Todo, extraño a Escalona en su totalidad”.

Para conmemorar este centenario, la Fundación Rafael Calixto Escalona Martínez ha programado conversatorios, exposiciones fotográficas, obras de teatro y un gran espectáculo musical en la Plaza Alfonso López con el que cerrará el ‘Año de Escalona’.