En medio de una de las elecciones más decisivas de los últimos años, el voto de los habitantes de la región Caribe se ha convertido en absolutamente determinante para elegir al nuevo presidente de la República, es por ello que los 8.804.283 electores habilitados para votar en esta parte del país se transforman en un factor clave para los aspirantes a la presidencia.

Lea más: Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegará vigilancia aérea en el Caribe durante las elecciones presidenciales

De esos, 2.129.515 pertenecen al Atlántico, el departamento con mayor potencial votante y que tendrá un importante despliegue de seguridad para el desarrollo de los comicios, donde se asegurarán las 6.190 mesas de votación en el territorio, dispuestas en 345 puestos a lo largo de los 23 municipios.

Como era de suponer, Barranquilla y su área metropolitana registran la mayor concentración de sufragantes, por lo cual se desarrollará un plan especial para garantizar el orden y correcto desempeño de la jornada.

Según detalló la Alcaldía de Barranquilla, entre las acciones previstas se encuentran “operativos de vigilancia en los puestos de votación, monitoreo permanente desde el puesto de mando unificado (PMU) y acompañamiento de la fuerza pública en distintos sectores estratégicos”.

Cabe resaltar que para esta jornada se contará con el despliegue de más de 3.000 uniformados a lo largo del área metropolitana. De los 164 puestos de votación habilitados en Barranquilla, 163 contarán con acompañamiento de la Policía Nacional y 1 tendrá acompañamiento del Inpec.

“Asimismo, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a participar de manera pacífica y respetuosa durante la jornada democrática”, informó la Alcaldía.

Dispositivo de seguridad

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo, entregó a EL HERALDO detalles del operativo, antes, durante y luego de la jornada electoral.

“La Policía Nacional en la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana ha desplegado 3.100 policías, hombres y mujeres, que estarán cubriendo 244 de las 249 sedes donde se van a adelantar las votaciones. O sea, un 90 % aproximado del censo electoral de Barranquilla y su área metropolitana estará cubierto por cuenta de la Policía Nacional”.

Así mismo, el oficial manifestó que “el operativo tiene fases antes, durante y después de la jornada electoral, extendiéndose hasta 72 horas para custodiar material y sedes de escrutinio. No hay zonas de riesgo identificadas, pero mantenemos máxima alerta; invitamos a la comunidad a votar con tranquilidad, denunciar cualquier irregularidad y mantener la convivencia pacífica”, cerró.

A nivel departamental, el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, precisó: “En articulación con la Policía, Ejército, Registraduría y demás autoridades, desplegaremos más de 1.200 uniformados en los municipios del Atlántico para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral”.

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía a vivir la jornada democrática en paz y respeto: “Invitamos a todos los ciudadanos a ejercer su derecho al voto en sana convivencia, respetando las diferencias y contribuyendo al fortalecimiento de nuestra democracia. El mensaje es a participar con tranquilidad, responsabilidad y respeto”.

Por su parte, el comandante de la Policía Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, explicó que “con días de antelación se dispuso un primer servicio permanente para garantizar la seguridad de las instalaciones donde se desarrollará el evento electoral. Este servicio vigila que en las instalaciones y sus alrededores no se instalen artefactos explosivos o propaganda política, además de custodiar los elementos que la Registraduría deja en estos sitios”.

El coronel Sánchez explicó que durante la jornada electoral cada puesto de votación contará con presencia policial para garantizar el desarrollo armónico de las actividades: “Parte de este dispositivo está integrado por personal encubierto de investigación criminal Sijín, quienes estarán atentos a prevenir y judicializar delitos electorales como fraude al sufragante, corrupción al sufragante y posesión ilícita de cédulas, entre otros”, detalló.

El potencial de la región

Aunque si bien Barranquilla y Atlántico concentran el mayor censo electoral, en el resto de ciudades capitales y departamentos de la región Caribe hay alrededor de seis millones de votos en disputa.

Así, por ejemplo, en el departamento de Sucre hay 761.233 ciudadanos aptos para sufragar, de ellos 384.861 son hombres y 376.372 son mujeres, que podrán ejercer su derecho al voto en las 2.347 mesas instaladas en 419 puestos.

Sincelejo, como capital de departamento, tiene el mayor potencial electoral, que son 221.269 ciudadanos que pueden sufragar en las 631 mesas dispuestas para ello en 52 puestos.

1.256 policías tienen a cargo la seguridad en 276 puestos de votación. En los restantes estarán unidades de la Armada Nacional (Infantería de Marina) y Ejército, de acuerdo con su jurisdicción.

De otro lado, en el departamento de Córdoba, y a diferencia de la pasada contienda electoral legislativa cuando hubo traslado de mesas de votación por los estragos de las inundaciones causadas por el frente frío del mes de febrero, para este 31 de mayo, día de elecciones presidenciales, todo regresa a la normalidad.

Así las cosas, los 696.275 hombres y 698.698 mujeres, para un total de 1.394.973 ciudadanos aptos para votar este domingo, lo pueden hacer en las 4.180 mesas que estarán instaladas en 594 puestos.

Hay más de 3.200 policías disponibles para garantizar la seguridad de los comicios en los 30 municipios. De estos, 1.600 lo harán en los cinco municipios que integran el área metropolitana de Montería.

En el caso de La Guajira el número de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto son 708.846, del total 362.834 son mujeres y 346.012 son hombres. En el departamento hay 218 puestos de votaciones autorizados, en los que hay un total de 2.095 mesas. En cuanto a los jurados se escogieron 14.723.

En materia de seguridad, las autoridades locales anunciaron que más de 4.000 hombres del Ejército y la Policía serán desplegados en el departamento para garantizar la seguridad durante las elecciones de este domingo 31 de mayo.

El departamento de Bolívar, segundo con mayor censo del Caribe, tiene 1.791.159 ciudadanos aptos para votar este domingo, de los cuales 900.889 son mujeres y 890.270 son hombres. Podrán ejercer su derecho en las 5.355 mesas que están instaladas en los 638 puestos distribuidos tanto en la zona urbana como en la rural.

En Cartagena pueden votar 866.447 ciudadanos en las 2.518 mesas que están en los 137 puestos, de los cuales 115 son urbanos y 22 rurales. En 56 puestos habrá sistemas biométricos.

En el departamento del Magdalena pueden votar este domingo 31 de mayo 544.820 mujeres y 544.598 hombres, que suman 1.089.418 ciudadanos. Lo pueden hacer en las 3.228 mesas que están instaladas en 384 puestos tanto de la zona urbana como rural.

Finalmente, en el Cesar hay 929.139 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto en 2.754 mesas de 300 puestos.De estos votantes 467.322 son mujeres y 461.817 son hombres.

En cuanto a las garantías de seguridad, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, indicó que “junto con la fuerza pública y la institucionalidad está todo dispuesto para que en los 25 municipios del departamento los ciudadanos puedan acudir con tranquilidad a las urnas de votación”.

Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Raúl Pérez, informó: “Recibimos un refuerzo de 120 hombres y mujeres para las elecciones. Alrededor de 719 policías van a estar precisamente en los puestos de votación, pero adicional a eso tenemos otro componente, 835 estarán en las actividades misionales, pero relacionadas con las votaciones”.

Lea más: Contraloría lanza alerta por deterioro financiero de Air-e intervenida

Puesto de Mando Unificado permanente durante la jornada electoral

Para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada democrática, las autoridades del Atlántico anunciaron que se contará con un Puesto de Mando Unificado (PMU) que funcionará de manera permanente durante toda la jornada electoral, realizando monitoreo en tiempo real de los puestos de votación de Barranquilla y su área metropolitana.

“Este dispositivo permitirá reaccionar de manera oportuna ante cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo del proceso electoral, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las autoridades”, señaló la Mebar.

Asimismo, se contará con un total de 3.100 policías, hombres y mujeres de todas las especialidades, quienes cubrirán, en compañía del Ejército Nacional, los 249 puestos de votación habilitados en Barranquilla y su área metropolitana.