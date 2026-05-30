El contraalmirante Herman León Rincón, director general marítimo, sostuvo durante este viernes reuniones importantes con representantes de las autoridades de Barranquilla y el Atlántico, así como representantes del sector de los empresarios portuarios, para evaluar las experiencias de los últimos cuatro años.

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El funcionario destacó que en los últimos cuatro años de alta eficiencia y buenos resultados la Dimar ha jugado un papel fundamental para transformar el canal de acceso del río Magdalena en un referente para el país.

“El eje sobre el cual se desarrollan grandes beneficios para el Atlántico, para la misma ciudad, depende de las autoridades. Entonces, esta reunión ha sido muy efectiva porque hemos hablado con Cormagdalena, con la Gobernación, la Alcaldía, los puertos y todos los sistemas que están relacionados para poder ofrecer que los buques entren aquí de forma segura, que puedan tener eficiencia portuaria y que puedan ser confiables”.

El contraalmirante León Rincón comentó que garantizar la calidad de los procesos se traduce en ganancias para la ciudad: “Esto es con tarifas, al final los puertos van a recibir mejores pagos, vamos a tener menos errores y vamos a hacer un puerto atractivo para el mundo. Barranquilla tiene que ser un modelo del desarrollo multimodal de nuestro país”.

El diálogo, la clave

Por otro lado, desde la Dirección General Marítima manifestaron que el proceso de comunicación permanente ha permitido afinar los detalles de la transformación en eficiencia del puerto, que no registra accidentes ni eventos en los últimos años.

“Claramente muestra cómo, cuando las entidades se organizan y todos funcionamos de acuerdo con nuestras competencias, hacemos algo eficiente. Cuatro años sin accidentes, con un calado de 10 metros, encontramos cómo entender el territorio, que es lo que nos toca: entender cómo funciona el río para poder trabajar. Eso era la sabiduría que nuestros antepasados manejaban muy bien”, apuntó.

Insistió en que “desde el punto de vista humano las entidades se tienen que hablar, si vemos una ciudad puerto, una ciudad marítima, entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo segundo es la tecnología. Claramente, para poder entender y modelar el universo, el territorio, el río, necesitamos computadores, altos procesadores, ecosondas, botes, sistemas de dragado que hagan un trabajo eficiente, pero demostramos en cuatro años que somos pioneros en el manejo del río Magdalena en toda su historia”.

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Dimar junto con Cormagdalena y Asoportuaria se encuentran trabajando para presentar un nuevo grupo de propuestas al entrante gobierno nacional, con miras a las labores de dragado, pensando en el aprovechamiento del material de sedimento natural que es retirado del río Magdalena cada día por parte del equipo de dragado alquilado para el mantenimiento.