La modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz dio un nuevo paso este viernes con la apertura de la nueva sala de equipajes nacionales, que pretende brindar un mejor servicio a los usuarios.

Las nuevas instalaciones cuentan con un sistema de aire acondicionado y bandas transportadoras.

Además, un equipo de ayudas visuales y ascensores complementan el resto de la infraestructura.

Al respecto, el director de la Aerocivil, Luis Martínez Chimenty, mencionó que este es el primer hito de renovación de la terminal.

“Esto nos ayudará a mejorar el servicio porque había muchas quejas entre los usuarios, pero ya estamos encaminados en terminal el lado tierra de nuestro aeropuerto de Barranquilla”, puntualizó.

De igual manera mencionó que el plan de choque proyecta entregar la zona de muelle internacional en el mes de julio.

Asimismo, se prevé que la sala de migración y el denominado “corredor estéril”, el pasillo de acceso restringido que conecta la seguridad con las aeronaves, sean entregados en septiembre.

Por otro lado, Chimenty anunció una inversión de $300 mil millones para la seguridad operacional de la terminal.

“Esto nos servirá para las ayudas visuales, los sistemas de inteligencia y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la terminal”, aseguró.

Explicó que “los recursos se obtendrán de los predios del aeropuerto, sacaremos provecho a todas esas zonas que no están siendo utilizados y que podemos alquilar. Porque antes estaban sin provecho y dentro de la nómina de la corrupcion”.

Mientras tanto, el presidente de la Republica Gustavo Petro, quien visitó las instalaciones de la terminal este viernes, mencionó la importancia de seguir ampliando las capacidades de esta terminal que opera para la capital del Atlántico.

Jeisson Gutierrez

“Uno de los efectos de la política económica que ha querido promover el Gobierno es el crecimiento de vuelos nacionales, porque así se demuestra que cada vez más familias colombianas tienen ingresos para su vida cotidiana”, declaró.

En ese sentido, mencionó que esta es oportunidad para el crecimiento económico del área metropolitana de Barranquilla.

“Aquí en Barranquilla nació la vanguardia libre y el desarrollo de la aviación, y acá tiene que seguir progresando el trabajador y sus negocios. Ojalá que Soledad y Malambo también crezcan de la mano de este gran mole aeroportuaria”, dijo.

El mandatario reafirmó la importancia de ampliar el aeropuerto para fortalecer el turismo internacional.

“Tenemos que seguir fortaleciendo las capacidades del aeropuerto con las capacidades e instrumentos para la seguridad operacional”, comentó.