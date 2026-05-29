Un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para votar en el país y en el exterior en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se desarrollará el próximo domingo 31 de mayo. Serán 122.016 las mesas que estarán dispuestas, en 13.742 puestos de votación, para que los ciudadanos ejerzan su derecho.

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Tras una jornada de ocho horas de votación, a las 4:00 de la tarde se cerrarán las urnas en todo el territorio nacional, dando paso al proceso de preconteo de votos, que es el ejercicio rápido mediante el cual los jurados de mesa revisan las papeletas y le informan a la Registraduría cuál es la tendencia de los resultados electorales.

Las medidas han sido adoptadas para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

Este conteo rápido de votos permite que se entregue a la ciudadanía unos resultados preliminares esa misma tarde o noche de domingo. Cuando culmina la jornada de votación, los jurados abren las urnas y realizan conteo manual de los votos para luego registrar los resultados en unas actas oficiales que son digitalizadas y subidas a la plataforma de la Registraduría.

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Sin embargo, esas cifras y porcentajes solo tienen carácter informativo, es decir, carecen de valor jurídico vinculante.

Esto porque el Código Electoral establece que los resultados oficiales de la elección solo se conocen una vez concluya el proceso de escrutinio, que puede demorar incluso varios días y que está a cargo de las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral.

El escrutinio es el proceso oficial de verificación y conteo de los votos depositados en las urnas. Este procedimiento busca garantizar la validez y transparencia de los resultados electorales.

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En las comisiones escrutadoras intervienen jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos como escrutadores; por su parte, el registrador actúa como secretario de la comisión. También hacen parte los delegados del Consejo Nacional Electoral, los testigos electorales y otras autoridades de control y vigilancia, como la Procuraduría General de la Nación.

Medidas para garantizar transparencia

La Registraduría indicó que el proceso electoral colombiano cuenta con un sistema integral de controles, verificación documental y auditoría técnica que garantiza que los resultados no puedan ser modificados y que cada voto sea asignado fielmente a la opción elegida por la ciudadanía.

“Este sistema se sustenta en una cadena de custodia rigurosa que protege los documentos electorales desde la mesa de votación hasta su uso en los escrutinios, mediante mecanismos como el sellado de sobres, el resguardo en arca triclave, el acompañamiento de autoridades y la trazabilidad documental”, señala un comunicado.

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Agrega que a eso se suman medidas de transparencia como la digitalización y publicación de los formularios E-14, la participación de testigos electorales y la realización de audiencias públicas durante los escrutinios, lo que permite el control ciudadano y la verificación permanente de la información.