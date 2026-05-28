Durante una entrevista con el medio Semana, Abelardo De la Espriella se refirió a distintos temas de su propuesta presidencial, acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda. El precandidato habló sobre seguridad, economía, salud, lucha contra la corrupción y dejó clara su postura frente a la reelección. Uno de los temas abordados fue la posibilidad de impulsar la reelección presidencial. Frente a esa posibilidad, el candidato fue enfático en descartarla.

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“¿Usted le apostaría a la figura de la reelección?”, le preguntó al periodista. “No. Desde ya te lo digo, yo vine a pagar el servicio militar: 4 años, dos jornadas, cada una de 10 horas, 20 horas al día. La voy a dar toda y luego me retiro para siempre de la vida pública”.

Asimismo, De la Espriella fue interrogado sobre cómo proyecta a Colombia dentro de cuatro años si llegara a convertirse en presidente.

“Vamos a tener un país seguro, muy seguro. Un país con un sistema de salud de talla mundial. Con una clara política anticorrupción que le haya hecho entender en esos 4 años a quienes se atrevieron a meterle la mano a lo público que nunca más podrán hacerlo. Un país en el que los jóvenes tengan educación y trabajo y puedan cumplir sus sueños y sean jóvenes productivos”, expresó.

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El candidato continuó describiendo su visión social para el país y habló sobre la lucha contra la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas.

“Un país en donde los pueblos tengan agua y alcantarillado, un país en el que no se vaya un solo colombiano sin comer a la cama, tenemos 20 millones de compatriotas que se van con una mala comida a la cama. Aquí, en Barranquilla, hay gente que cocina periódico, eso no puede ser. Un país en el que la pobreza deje ser paisaje para convertirse en un recuerdo”, manifestó, al insistir en que él no apoya la reelección presidencial.

También se refirió a su propuesta económica y al aprovechamiento de los recursos naturales del país, mencionando además a José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial.

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“Un país que explote sus recursos con respeto por el medio ambiente, que pueda ser cerrar el hueco fiscal, que crezca entre el 6 y el 7% anual. Un país que sea esa patria milagro que estamos proponiendo José Manuel Restrepo y yo”.

Además, Abelardo sostuvo que el concepto de “patria milagro” es alcanzable y puso como ejemplo a otras naciones que lograron transformaciones profundas en pocas décadas.

“Lo de patria milagro no es un cliché ni un eslogan, es una posibilidad real. Irlanda, Corea del Sur, muchos de los tigres asiáticos que eran países inviables hace apenas dos décadas, hoy son grandes naciones y no tienen la biodiversidad de nosotros, ni la riqueza que tenemos nosotros en el subsuelo”.

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En otro momento de la entrevista, resaltó las riquezas naturales y humanas de Colombia y cuestionó a la clase política tradicional.

“Nosotros tenemos dos océanos que nos abrazan, tenemos mares y playas maravillosas, tenemos picos nevados, desiertos, tres cordilleras, todos los accidentes geográficos, la fauna y la flora más exuberante, todos los pisos térmicos, todas las riquezas en el subsuelo, las mujeres más lindas e inteligentes, la gente más trabajadora, pero sabes una cosa, los de siempre no quieren que la gente tenga seguridad, sistema de salud, tenga educación, porque los políticos de siempre, entre más jodida tengan a la gente, más fácil de controlarlas”.

Asimismo, aseguró que busca generar cambios profundos junto a su equipo de trabajo y defendió su experiencia en el sector privado frente a quienes cuestionan su trayectoria política.

“Yo he venido con José Manuel y todo nuestro equipo a liberar al pueblo colombiano de la esclavitud de los de siempre para que puedan tener lo que se merecen y puedan materializar sus sueños. A mí me da risa porque mis detractores dicen, ‘no, es que De la Espriella no tiene propuestas’ No, propuestas sí hay, no tiene experiencia en lo público, experiencia. Ahora, hay candidatos a la presidencia de la República que creen que porque fueron senadores tienen experiencia en administración. Un congresista no tiene ninguna experiencia en administrar nada”, expresó.

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En ese contexto, mencionó directamente a Iván Cepeda y Paloma Valencia, quienes también aspiran a la Presidencia y actualmente ocupan curules en el Senado.

“El señor Cepeda no ha administrado ni una tienda, yo sí he administrado empresas y empresas exitosas. Entonces, yo no tengo experiencia en la política, pero tengo experiencia en ser exitoso, que es lo que quiero que sea el pueblo colombiano y el país y lo podemos hacer porque tenemos una posibilidad increíble y vamos a hacer que esa posibilidad estalle para llevar a Colombia a ese lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagrosa”.