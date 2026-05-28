Un hecho violento se registró en la tarde de este miércoles 27 de mayo en el municipio de Baranoa, Atlántico, dejando como saldo a un hombre muerto.

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De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, Moisés David Mendoza Barrios, de 33 años, se encontraba en la carrera 11 con calle 16 del barrio La Esperanza, aproximadamente a las 6:45 de la tarde, cuando fue abordado por dos hombres en una motocicleta, quienes dispararon en su contra con armas de fuego.

Luego de la huida de los motorizados, Mendoza Barrios fue auxiliado, pero murió en el luchar de los hechos por la gravedad de las heridas.

Un equipo conformado por unidades de vigilancia, Policía Judicial (SIJIN) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelanta las labores investigativas y de recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.

La Policía informó que dispuso un despliegue especial de patrullaje y actividades operativas en la zona para garantizar la seguridad de la comunidad.

Carpintero fue asesinado en Malambo

Las autoridades policiales investigan el homicidio de Alexander Candama Suárez, conocido con el alias de ‘Chupa’, un carpintero que fue atacado a tiros en la tarde de este lunes 25 de mayo en el barrio Villa Esperanza, en el municipio de Malambo.

El hecho ocurrió hacia las 2:35 p. m., en un inmueble ubicado en la carrera 2 Sur con calle 3, donde, según el reporte preliminar, la víctima se encontraba laborando cuando fue sorprendida por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra tipo NKD.

De acuerdo con el relato entregado por allegados de la víctima a las autoridades, uno de los sujetos descendió del vehículo e ingresó al lugar. Acto seguido desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Candama Suárez, de 45 años.

Tras perpetrar el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido, mientras que la víctima fue auxiliada y trasladada hasta la Clínica Campbell de Malambo. No obstante, médicos de turno confirmaron que ingresó sin signos vitales.

Las autoridades manejaron como principal hipótesis un caso de sicariato asociado, presuntamente, a la violencia extorsiva.