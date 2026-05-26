Las autoridades policiales investigan el homicidio de Alexander Candama Suárez, conocido con el alias de ‘Chupa’, un carpintero que fue atacado a tiros en la tarde de este lunes 25 de mayo en el barrio Villa Esperanza, en el municipio de Malambo.

El hecho ocurrió hacia las 2:35 p. m., en un inmueble ubicado en la carrera 2 Sur con calle 3, donde, según el reporte preliminar, la víctima se encontraba laborando cuando fue sorprendida por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra tipo NKD.

De acuerdo con el relato entregado por allegados de la víctima a las autoridades, uno de los sujetos descendió del vehículo e ingresó al lugar. Acto seguido desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Candama Suárez, de 45 años.

Tras perpetrar el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido, mientras que la víctima fue auxiliada y trasladada hasta la Clínica Campbell de Malambo. No obstante, médicos de turno confirmaron que ingresó sin signos vitales.

El informe preliminar señaló que el hombre recibió al menos ocho impactos de bala distribuidos en distintas partes del cuerpo.

Durante la inspección judicial, detectives del CTI de la Fiscalía recolectaron ocho vainillas calibre 9 milímetros y un proyectil sin percutir.

Las autoridades manejaron como principal hipótesis un caso de sicariato asociado, presuntamente, a la violencia extorsiva.

Esto a raíz que hace aproximadamente dos años y medio Candama Suárez habría sido víctima de extorsiones mientras ejercía labores de carpintería en el sector conocido como Cinco por Diez, en Malambo.