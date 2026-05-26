Las autoridades mexicanas detuvieron en Nogales, Sonora, a Isai ‘N’, identificado como sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien cuenta con orden de extradición “por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud”.

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A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención del individuo aunque no precisó qué país lo solicita en extradición.

Fuentes federales señalaron a EFE que el detenido fue identificado como a Isaí Martínez Cepeda, alias el Chinacate, sobrino de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’ y hermano de Enoc Martínez Cepeda, ‘el Vocho’.

En un comunicado posterior, la SSPC detalló que el detenido está acusado de ser un “operador logístico de un grupo delictivo encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica”.

Supuestamente, el año pasado coordinó la venta de 10.000 píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos.

El sobrino de ‘El Chapo’ sería miembro del Cartel de Sinaloa, designado como terrorista por Washington el año pasado, en concreto de la facción Los Chapitos.

Después de un trabajo de investigación y de vigilancia aérea, agentes mexicanos lo localizaron en un inmueble en Nogales, donde accedieron después de que un juez aprobara la orden de registro.

“Tras un despliegue operativo se cumplimentó el mandamiento judicial y se detuvo a Isai ‘N’. Le aseguraron dos armas de fuego largas y cartuchos”, explicaron las autoridades, quienes precisaron que el domicilio en cuestión quedó bajo resguardo policial.

En el operativo contra el presunto miembro del Cartel de Sinaloa participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional o de la Secretaría de la Marina (Semar).

En otra acción contra el narcotráfico, en Tapachula (sureste), se cumplió una orden de cateo en un inmueble donde se aseguraron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

En el lugar se decomisaron dos tractocamiones, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores.

Esta incautación ocurrió como parte del seguimiento a líneas de investigación, con lo que se identificó un inmueble vinculado a un grupo delictivo que operaba bajo fachada de una pensión de vehículos de carga.

La detención de hoy ocurre en momentos en que la Administración de Claudia Sheinbaum defiende una estrategia de seguridad basada en investigación, coordinación interinstitucional y despliegue territorial, mientras organizaciones civiles advierten que la violencia persiste en varios estados del país y Estados Unidos ejerce presión por resultados en la lucha contra estas bandas criminales.