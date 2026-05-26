Cuatro adolescentes han muerto en los últimos dos días en incidentes separados en el Reino Unido, en todos los casos en sucesos producidos en lagos y presas del interior del país, donde se alcanzaron las temperaturas más altas del año, según informaciones policiales recogidas por la BBC.

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La ola de calor, que azota al Reino Unido y varios países de Europa, coincidió con un fin de semana largo, pues ayer lunes era festivo, y hubo cientos de miles de desplazamientos familiares hacia playas o entornos de agua dulce.

Tres de las muertes se registraron el lunes: un niño de 13 años fue rescatado muerto del pantano donde se estaba bañando en Halifax (West Yorkshire, norte de Inglaterra), una chica de 15 años pereció tras bañarse en un lago en Warwichshire (inmediaciones de Birmingham), mientras que en Rotherham (South Yorkshire, norte) otro muchacho desapareció ayer tras meterse en el lago y su cadáver no apareció hasta la mañana de este martes.

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Estas muertes se suman a la de otro chico de 15 años encontrado muerto en el lago de Swanholme (East Yorkshire, norte) en la tarde del domingo.

El Reino Unido vivió ayer el día más caluroso registrado nunca en el mes de mayo: la temperatura llegó ayer a los 33,5 grados Celsius en las inmediaciones del aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, por lo que superó los 32,8 grados marcados también en esta capital en 1922.

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La Met avisó de que este martes las temperaturas pueden subir aún más por la ola de calor, hasta los 35 grados.