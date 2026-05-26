Dirección de Investigación Criminal e Interpol informó de un nuevo golpe a las disidencias de las Farc, se logró la captura de tres presuntos integrantes de la estructura 39 Arcesio Niño.

El operativo, adelantado por la Policía en coordinación con la Fiscalía y el Ejército, se llevó a cabo de manera simultánea los departamentos del Meta, Cundinamarca y Tolima.

La operación logró la captura de alias Winny, cabecilla armado; ‘Bichota’, cabecilla de las redes de apoyo y ‘Vicente’, señalado explosivista de la estructura. Para las autoridades, estas tres personas son “piezas estratégicas en su expansión armada”.

“Los capturados son claves en logística, inteligencia y reclutamiento. Vinculados a extorsión, homicidios y atentados, como el cilindro bomba en 2023 en Puerto Gaitán (Meta)”, indicó la Policía.

A esto se le suma las recientes capturas de cuatro personas vinculadas a redes del narcoterrorismo en el Pacífico a quienes les incautaron dos toneladas de cocaína, calificado por la Armada de Colombia como un “debilitamiento estratégico”.

El operativo se desarrolló a 250 millas náuticas de Buenaventura, donde la Patrullera Oceánica ARC 20 de Julio y unidades de Guardacostas interceptaron una embarcación tipo pesquero. Tras el registro, fueron hallados 1.930 kilogramos de narcóticos y equipos de comunicación, capturando a los cuatro sujetos.

De acuerdo a la institución armada, con esta incautación se evitó que 89 millones de dólares ingresaran a las finanzas de las organizaciones criminales. “Con esta acción, sacamos de circulación cerca de cinco millones de dosis de droga. Mantenemos las operaciones ofensivas en el litoral para debilitar las estructuras del crimen transnacional”.