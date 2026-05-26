El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó que exista un plan para un estallido social de cara a las elecciones presidenciales a celebrarse el próximo domingo 31 de mayo, sin embargo, sí reconoció las latentes amenazas en varios municipios para los que ha prometido seguridad con la fuerza pública.

“No es cierto que haya un estallido social, no es cierto que haya un estallido motivado a la violencia, pero eso no significa, en ningún momento, que no reconozcamos que la vida de Colombia continúa, sigue su marcha y la gente tiene el derecho a expresarse, a protestar, siempre enmarcado dentro de la Constitución y la ley”, precisó el ministro este lunes.

Se ha diseñado un dispositivo integral enfocado en cuatro ejes estratégicos, destacando la protección a los 13 candidatos presidenciales y la seguridad de los 13.489 puestos de votación en el país. “Hay algunas zonas de 32 municipios con amenazas de tipo violento, la amenaza más latente que hay son los grupos armados organizados. En todos esos sitios hemos desplegado todas las capacidades”, señaló el ministro

Este esfuerzo institucional se articula a través de 35 puestos de mando unificados (PMU), garantizando el despliegue de más de 408.000 uniformados que velarán porque haya unas elecciones en absoluta normalidad.

“Seguimos promoviendo la ‘Línea de Transparencia 157’; ofrecemos hasta $50 millones de recompensa por información que permita atacar los delitos electorales. Motivamos a la ciudadanía para que nos ayuden con su denuncia”, agregó.

Además, el sector defensa, añadió el ministro, fortalecerá las capacidades de seguridad informática y las acciones contra los delitos electorales y la desinformación, principal riesgo que hoy amenaza la confianza ciudadana y la transparencia democrática.

“Está el tema de la transparencia electoral y allí creemos que es donde más radica el riesgo. El voto fraudulento, el constreñimiento al sufragante y la alteración de resultados, son de las principales”, finalizó el ministro de Defensa.