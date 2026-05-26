La escena que encontraron las autoridades en el barrio Granadillo evidenció la magnitud del intercambio de disparos ocurrido en la mañana de este lunes 25 de mayo en el norte de Barranquilla. En el lugar fueron halladas más de 80 vainillas de fusil y pistola, luego de un atentado sicarial que dejó un muerto y varias personas heridas.

El ataque se registró hacia las 8:40 a. m. en la carrera 43B con calle 84, donde, según información recopilada por investigadores judiciales, varios hombres armados llegaron con la aparente intención de asesinar al directivo de la empresa de vigilancia Atenas, identificado como Raúl Montes, presunto socio y protegido de la empresa de seguridad privada.

En medio de la balacera murió Argenis Andrés Bonett Carmona, escolta de 30 años, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. Otras tres personas vinculadas a la empresa de seguridad Atenas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos de la ciudad.

Redes Sociales Argenis Andrés Bonett Cardona

Redes Sociales, Jeisson Gutierrez Argenis Andrés Bonett Cardona

Estos fueron identificados como Guillermo Márquez Rivera, de 39 años; Luis Carlos Granados Méndez, de 25 años; y Henry Gabriel Pérez Llanos.

Durante la inspección judicial, agentes del CTI y unidades de Policía Judicial recolectaron 67 vainillas calibre 9 milímetros, 13 vainillas calibre 5.56, un cartucho sin percutir y un proyectil deformado. Además, fueron incautadas tres armas de fuego: un fusil Smith & Wesson, una pistola Glock 34 y una mini Uzi.

Las autoridades confirmaron la captura de Yoel Andrés Estor Gómez y Daniel de Jesús González Palma, alias ‘Danielito’, señalados integrantes del grupo delincuencial Los Costeños. También fue aprehendido un menor de 17 años conocido con el alias de ‘Luchito’. Tanto González como el adolescente resultaron heridos durante el cruce de disparos.

cortesia Capturado por atentado a Atenas.

La hipótesis preliminar apunta a un posible ajuste de cuentas entre estructuras criminales que delinquen en Barranquilla y su área metropolitana. El caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía, que adelanta análisis balísticos, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos para esclarecer lo sucedido.

Mensaje en redes

A través de un mensaje en redes sociales, supuestamente elaborado por Raúl Montes, el socio de la empresa de vigilancia objetivo del atentado, se dieron detalles y se señaló a los presuntos autores.

“El ataque se registró cuando llegaba junto a mi esquema de seguridad a las instalaciones de la empresa de vigilancia Atenas, donde hombres fuertemente armados y encapuchados abrieron fuego de manera indiscriminada, dejando como saldo varios escoltas heridos”, se leyó en el documento.

Asimismo, en el mensaje se mencionó que “desde hace varios meses vengo siendo víctima de una persecución sistemática en mi contra y en contra de mis empresas, situación que hoy escala a un intento de asesinato que pudo terminar en una tragedia mayor. Por esta razón, solicito de manera urgente a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a los organismos de inteligencia del Estado que se adelanten todas las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar mi vida, la de mi familia y la de las personas que hacen parte de mi entorno laboral y de seguridad”.

Infiltración criminal

A mediados del pasado mes de abril, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la suspensión de licencias en empresas de vigilancia y seguridad privada de Barranquilla y el resto del país por la supuesta infiltración criminal.

De ese listado de 31 firmas anunciadas por el propio superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez Morales, estuvo la empresa Atenas Seguridad Privada ltda., a la cual “se le canceló la licencia en fallo de primera instancia”.

X @LarryAlvarezM El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez Morales.

“Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad”, explicó el superintendente Larry Álvarez, señalando que “el patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales”.

En el marco de investigaciones judiciales, de acuerdo con lo expuesto por la Supervigilancia en su momento, “se han detectado armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos y personal relacionado con estructuras criminales. Estas prácticas podrían estar asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales, lo que refuerza la gravedad de los hallazgos”.

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Luego de la sanción, la empresa Atenas se defendió de la sanción que le impuso la Superintendencia y, a través de un abogado, aseguraron que “fueron impuestas de manera injusta”.

En su momento indicaron que un juzgado había fallado a su favor una acción de tutela y que la Superintendencia no la había acatado.