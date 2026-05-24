Un adolescente de 16 años fue asesinado a bala en la tarde de este sábado 23 de mayo en el barrio 1 de Mayo de Soledad.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la víctima iba caminando por la calle 15 con carrera 52 del barrio en mención, cuando fue abordado por un sujeto, quien accionó un arma de fuego en contra del menor de edad en repetidas ocasiones.

El informe señala que el hoy occiso presuntamente era consumidor de estupefacientes y pertenecía a una estructura delincuencial bajo el mando de Robert David Varela Fontalvo, alias Robert, quien es jefe de zona.

La Policía recordó que en la zona actualmente se presenta una confrontación entre las bandas ‘los Costeños’ y alias Gordo 40 y alias Fulvio integrantes de los ‘los Pepes’ por el control de las rentas criminales de la extorsión y el tráfico de estupefacientes.