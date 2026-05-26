La Alcaldía de Barranquilla entregó 687 títulos de vivienda a familias de distintos sectores de la ciudad, como parte del programa ‘Mi Título Propio’, una estrategia con la que busca brindar seguridad jurídica y mejorar las condiciones de vida de cientos de hogares barranquilleros.

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“Continuamos entregando títulos de vivienda para nuestra gente. Cuando una familia recibe la escritura de su casa, también gana tranquilidad y un patrimonio para el futuro de sus hijos. Hoy, 687 familias barranquilleras recibieron las escrituras de sus casas y dejan de ser tenedores para convertirse en propietarios”, indicó el alcalde Alejandro Char.

Esta estrategia, contemplada dentro del Plan de Desarrollo ‘Barranquilla a Otro Nivel’, representa mucho más que un trámite legal, para muchas familias significa cerrar años de incertidumbre y abrir la puerta a nuevas oportunidades, como acceder a créditos, programas de mejoramiento de vivienda y otros beneficios asociados a la propiedad legalizada.

Para Dalida Gutiérrez Ponce, quien ha vivido toda la vida en Las Malvinas con sus padres, esta es una gran bendición: “Mi papá fue poseedor de la casa, por supuesto, comparándola porque no fue invasor y hasta ahora, ahí está en su casita. La verdad es que es una gran bendición”, expresó la beneficiaria.

La mujer, que recibió el título en nombre de su padre, explicó que varias veces intentaron legalizar su vivienda: “Antes para tener las escrituras era un proceso, eran costosas, pero ya la hemos recibido y aquí estamos adelante con ella. De parte de toda mi familia estamos demasiado contentas y agradecidas con el alcalde porque si él no estuviera, no sé dónde estuviéramos nosotros realmente, porque el barrio ha crecido bastante por el”, apuntó Gutiérrez.

Por su parte, Kathy García Miranda, contó que: “Con mi papá hace más de 15 años estamos viviendo en Las Malvinas y gracias a Dios, después de tanto esperar, ya tenemos el tan anhelado título y esto es gracias al alcalde Alex Char”.

La administración Distrital señaló que así como ellas, más de 4.000 familias barranquilleras ya tienen la tranquilidad de tener en regla los papeles de sus casas.

“La Alcaldía de Barranquilla, con el liderazgo del alcalde Alejandro Char, ha reiterado que seguirá trabajando por el bienestar y seguridad jurídica a más hogares barranquilleros”, anotó.