La transitada calle 84, en el norte de Barranquilla, vivió una escena de película la mañana del pasado lunes 25 de mayo, tras un violento tiroteo entre unos criminales y un grupo de uniformados del Gaula del Ejército.

Leer más: Murió en el carro, no en la clínica: la declaración de la dueña de Beauty Láser sobre el fallecimiento de Yulixa Toloza

De acuerdo con el informe preliminar entregado por el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, durante una entrevista a EL HERALDO, hacia las 8:45 de la mañana se presentó el atentado contra una persona que estaba ingresando a la empresa de seguridad Atenas.

Según testigos, cuatro hombres que se movilizaban a bordo de un vehículo, portando un fusil, una subametralladora y dos pistolas, ambas con un cargador de tambor cuya capacidad es de al menos 50 balas, interceptaron al hombre vinculado a Atenas y a su esquema de seguridad.

Aquello desató una potente balacera a la que, casualmente, se sumaron uniformados del Gaula del Ejército, quienes se encontraban realizando una actividad operacional contra la extorsión en el sector comercial de la calle 84 entre carreras 43 y 44.

El tiroteo, en el que se escucharon alrededor de 80 detonaciones, dejó como saldo preliminar un guarda de seguridad muerto, identificado como Argenis Andrés Bonett Carmona, y dos más heridos: Guillermo Márquez, Luis Granados y Henry Pérez. Los lesionados son atendidos en la Clínica Bonnadona Prevenir.

El intercambio de disparos dejó capturados a alias Diomedes, Joel Andrés Estor Gómez, y Daniel De Jesús González Palmas, este último menor de edad.

Ver también: Cuestionamientos a Cepeda y Quilcué por eventos políticos públicos en Sincelejo y Yopal pese a prohibición: “¿No les aplica la ley?”

En las imágenes puede observarse el momento en el que llegaron los escoltas de Raúl Antonio Jiménez Montes, quien sería socio y protegido de la empresa de seguridad donde se presentó el hecho, y a quien se supone iba dirigido el atentado.

Ambos escoltas llegaron en motocicletas y abrieron la reja de la empresa Atenas. Segundos después aparecieron dos camionetas de alta gama. El primer vehículo ingresó a la compañía y el otro se quedó sobre la carrera 43B.

De la camioneta que ingresó a la empresa, se bajaron dos escoltas, al igual que del vehículo que se quedó sobre la vía; lo que indica que Jiménez Montes tenía un esquema de seguridad robusto. El protegido ingresó a la empresa y segundos después inició el ataque armado.

Le sugerimos: ¿Quiénes son los capturados por atentado con fusil en empresa de vigilancia Atenas?

Los sicarios pretendían reducir a todos los escoltas para luego ingresar a la empresa e ir tras su objetivo, sin embargo no contaban con que cerca del lugar había un grupo del Gaula que, sin programarlo, terminó interviniendo para proteger a los trabajadores de la empresa de seguridad Atenas.

El hecho causó terror entre los transeúntes.