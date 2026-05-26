En una final vibrante, de ida y vuelta y con cinco goles en el marcador, la Selección de Candelaria se consagró campeona departamental de ‘Golea Atlántico’ tras derrotar 3-2 a Juan de Acosta, en el cierre del torneo organizado por la Gobernación del Atlántico, a través de Indeportes.

El compromiso reunió a los cuatro campeones de las distintas versiones de este exitoso certamen, que continúa promoviendo el fútbol y la integración de los jóvenes en el departamento.

El partido inició con intensidad. Juan de Acosta abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo con un golazo de zurda del volante creativo Andrés Rocha, quien sorprendió al arquero rival con un potente remate desde el borde del área.

La respuesta de Candelaria fue inmediata. Cuatro minutos más tarde, Néstor Orozco igualó las acciones tras una rápida jugada ofensiva. Antes del descanso, Joner Mendoza convirtió desde el punto penal para poner el 2-1 a favor del conjunto que terminaría levantando el título.

En la segunda parte, Candelaria salió decidido a ampliar la ventaja y encontró el tercer gol por intermedio de Joseph Escorcia, quien aprovechó un contragolpe para definir con tranquilidad y encaminar la victoria.

Juan de Acosta, que sufrió la expulsión de dos jugadores por doble tarjeta amarilla, no bajó los brazos y logró descontar gracias a Víctor Rosales, manteniendo la emoción hasta el pitazo final.

La gran figura del torneo fue el volante número 10 de Candelaria, Joner Mendoza, quien además de liderar a su equipo al título, terminó como goleador del campeonato con cuatro anotaciones y fue elegido como el MVP (jugador más valioso) de la competencia.

“Feliz y emocionado. Esto se lo dedico a mis padres que están aquí presentes, a toda la gente de Candelaria y especialmente a Leña, mi pueblo. El partido fue muy duro, de toma y dame, pero logramos hacer un gol más para conseguir el título. He trabajado mucho para este momento”, manifestó Joner Mendoza, admirador de James Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Otro de los jugadores destacados de la final fue Joseph Escorcia, autor del tercer gol de Candelaria y uno de los futbolistas más incisivos en ataque durante el compromiso.

“Marcar el gol que prácticamente asegura el partido me hace sentir muy feliz. Agradecido con Dios y con los organizadores de este gran evento como la Gobernación e Indeportes. Estos torneos sirven para mostrarnos y seguir creciendo. Siempre he admirado a Luis Díaz porque juega en la posición donde actúo”, expresó Escorcia.

El acto de premiación estuvo encabezado por el director de Indeportes Atlántico, Iván Urquijo Osorio, quien acompañó la jornada final y destacó el impacto del torneo en el departamento.

“Viva el deporte y que viva el fútbol. Lo vivido en Sabanagrande durante esta final departamental de Golea Atlántico fue muy bonito. Felicitamos a Candelaria como gran campeón del evento y también a Juan de Acosta por su entrega y el subcampeonato. Más de 500 futbolistas participaron en este torneo, que además permite aprovechar escenarios deportivos como el Parque Estadio de Sabanagrande para este tipo de competencias”, señaló Urquijo Osorio.

El torneo Golea Atlántico continúa consolidándose como una de las principales plataformas para el desarrollo del fútbol juvenil en el departamento, promoviendo la competencia, la integración y la proyección de nuevos talentos en cada uno de los municipios. Desde la Gobernación del Atlántico, a través de Indeportes, se seguirá apostando por estos espacios que fortalecen el deporte y brindan oportunidades a cientos de jóvenes futbolistas.

Cuadro de honor

* Campeón: Candelaria.

* Subcampeón: Juan de Acosta.

* Tercer lugar: Sabanagrande.

* Goleador: Joner Mendoza (4 goles).

* MVP: Joner Mendoza.

* Valla menos vencida: Candelaria (5 goles en contra).