La reciente subasta de energía en firme ha generado un nuevo enfrentamiento entre dos sectores del Gobierno nacional. Mientras el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha defendido el carácter técnico de este proceso, el presidente Gustavo Petro ha cuestionado la adjudicación de energía para los años 2029-2030 a una planta térmica, lo que ha catalogado como un “incumplimientos” al proyecto progresista.

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“De dónde salió la idea de hacer una nueva gasificadora de gas precisamente donde está la línea negra que decreté para proteger el corazón del mundo. Eso es una traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad”, escribió el mandatario en su cuenta X.

Asimismo, afirmó que el ministro de Energía debe responder por lo que calificó como una “afrenta contra la vida”. Señaló que el país no necesita más gas, sino reducir su uso en la economía, al tiempo que sostuvo que el complemento energético frente a la sequía es el aprovechamiento de la energía solar.

Además, insinuó que hubo intereses económicos detrás de lo que consideró una “alta traición” dentro del Ejecutivo.

A renglón seguido, el ministro Edwin Palma se defendió y respondió que “es extraño, muy extraño que quieran generar dudas y siembren suspicacias a través de cuentas inexistentes con datos inexactos, imprecisos y antitécnicos”.

A los cuestionamientos del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, Palma le respondió que el generación térmica que se anuncia en la subasta, “es un proyecto que puede expandirse hasta 2200 MW, sin embargo, solo se asignaron 288 MW”.

Dijo además, que el proyecto comprometió menos de una sexta parte de su energía. “Ahora deberá seguir un riguroso proceso para que se vuelva realidad en unos tres o cuatro años. No es que ya esté listo”, le recalcó.

Datos de la subasta

Cabe recordar que el pasado 22 de mayo se realizó la subasta de expansión convocada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y administrada por XM, en la que participaron 85 plantas de generación.

De este numero, 77 de ellas recibieron asignación, dentro de las cuales 15 son nuevas plantas.

De acuerdo con XM, la capacidad efectiva neta que se sumará al Sistema a partir del 1° de diciembre de 2029, será de 4.069,7 megavatios (MW), de las cuales 1.546,9 MW corresponden a plantas solares, 246 MW a plantas eólicas y 2.276,8 MW a plantas térmicas.

Asignación fue un acierto

Para el analista en temas energético, Javier Lastra, la subasta fue un acierto del Gobierno al considerar que permitirá cerrar la brecha de oferta de generación eléctrica y fortalecer la confiabilidad del sistema energético.

Sostuvo que el enfoque de combinar distintas tecnologías resulta clave para garantizar energía firme, especialmente en momentos de alta demanda.

En ese sentido, destacó la adjudicación de más de 2.000 megavatios de energía térmica a gas, porque este tipo de generación ofrece respaldo de energía en firme en momentos críticos.

Al referirse al “enfrentamiento” entre el presidente Petro y el ministro Palma, señaló que el jefe de Estado siempre ha sido claro en que su política pública en el sector energético es avanzar en transición con energías limpias.

El experto calificó como “lamentable” lo sucedido porque, a su juicio, son temas fundamentales que se deben tocar con anterioridad para que los ministros tengan los espacios de dar sus explicaciones “para que después del cierre de una subasta no haya sorpresas, como en este caso se ha presentado, que me parece muy lamentable”.

Lastra dijo que aunque ideológicamente el presidente se mantiene en la generación de las energía limpias, “y esa es su verdad” lo cierto, afirmó lo que se requiere es energía en firme.

“Lo que garantiza la energía firme son las energías térmicas. No importa si llueve, si hay vientos, si es de día o de noche; esas tecnologías permiten asegurar la confiabilidad en la entrega de energía”, sostuvo.

Lastra señaló que, aunque la transición energética hacia fuentes renovables es necesaria, no puede hacerse de manera acelerada ni descartando las tecnologías actuales porque las energías renovables aún enfrentan limitaciones por su carácter intermitente.

El experto aclaró que la asignación de energía en esta subasta es una muy buena noticia, sin embargo, esto responde a un futuro, es decir a cuatro años.

“¿Y hoy quién responde hoy ante la llegada de un verano intenso? El país está expuesto a una realidad climática en la que no puede presentarse ninguna situación que impida tener disponible todo el parque térmico”, cerró.

Otras voces de expertos

Por su parte, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta aseguró que le preocupa la “airada reacción” del presidente Gustavo Petro frente a los resultados de la subasta y sus cuestionamientos contra el ministro Edwin Palma, a quien señaló de tener que responder por lo que calificó como “una afrenta a la vida”.

Según Acosta, el mandatario considera que la adjudicación de una planta térmica en Magdalena representa una “traición” al programa de gobierno, debido a que el proyecto requerirá instalar una regasificadora para importar gas y estaría ubicado en una zona cercana a la Línea Negra, territorio protegido por decreto presidencial.

Acosta insistió que son muchos los proyectos adjudicados en subastas anteriores que registran grandes retrasos en su ejecución, pese a que sus capacidades superan las asignadas en esta convocatoria.

De hecho, señaló, en los últimos años solo ha entrado en operación cerca del 20 % de la capacidad instalada proyectada. Por ello, “hay que ser prudentes, entonces, con estos anuncios, no vaya a ser que, como en las cuentas de la lechera de Samaniego, estemos girando sobre el futuro cuando ni el presente está seguro”, advirtió.

Y añadió que, aún en el mejor escenario, en el que todos esos proyectos cuenten con garantías y no tengan tropiezos en su ejecución, queda el interrogante sobre la capacidad de transporte de la energía, ya que las redes de transmisión con las que se cuenta son insuficientes, “debido también a atrasos ostensibles en la ejecución de los proyectos de expansión debido de las líneas, tanto de transmisión, como de subtransmisión y distribución”, puntualizó el experto.