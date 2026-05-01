La Asamblea Departamental del Atlántico dio un paso clave para el fortalecimiento cultural y económico del sur del departamento al institucionalizar el Festival de la Leche de Candelaria, consolidándolo como un evento oficial y permanente dentro del calendario regional.

La decisión no solo reconoce el crecimiento que ha tenido esta iniciativa en sus dos primeras versiones, sino que también la proyecta como una apuesta estratégica para dinamizar la economía local, impulsar el turismo y resaltar la identidad agropecuaria del municipio.

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El Festival de la Leche surgió bajo el liderazgo de la administración municipal encabezada por el alcalde Hayder Orozco Solano, con el objetivo de promover la producción lechera del territorio y visibilizar el trabajo de las familias campesinas que sostienen este sector.

Con su institucionalización, el evento adquiere mayor respaldo institucional, lo que permitirá atraer inversión, fortalecer las cadenas productivas del sector lácteo y generar nuevas oportunidades para emprendedores, comerciantes y productores locales.

Además, el festival se ha venido consolidando como una vitrina integral que combina tradición, innovación y cultura. Durante su desarrollo, incluye exposiciones de razas bovinas y equinas, concursos, muestras gastronómicas, actividades familiares y presentaciones musicales que destacan las raíces del municipio.

Desde la Gobernación del Atlántico también se destacó el impacto de esta decisión. Verónica Cantillo, secretaria departamental de Cultura, señaló que este reconocimiento fortalece el posicionamiento de Candelaria en el departamento.

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“Celebramos este reconocimiento que la Asamblea Departamental hace a Candelaria con un festival que exalta la tradición agropecuaria y cultural del municipio. Desde la administración del gobernador Eduardo Verano hemos venido acompañando el festival y reiteramos ese compromiso de seguir promocionándolo para que cada vez crezca más”, afirmó.

La funcionaria agregó que este tipo de iniciativas permiten visibilizar el trabajo del campo y conectar a los ciudadanos con los productos derivados de la leche que se elaboran en el municipio.

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En ese sentido, la institucionalización del Festival de la Leche no solo garantiza su continuidad en el tiempo, sino que lo posiciona como una plataforma para el desarrollo territorial, capaz de articular turismo, cultura y producción.

Con este impulso, Candelaria busca consolidarse como un referente agropecuario en el Atlántico y fortalecer un evento que, más allá de la celebración, se proyecta como una herramienta para transformar la economía local y preservar las tradiciones de la región.

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