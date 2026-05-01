Cerca de dos semanas han transcurrido desde la confirmación del fallecimiento de Leonela Alemán Morales en medio del desplome de un edificio en la ciudad de Limassol, en Chipre. Sin embargo, pocos han sido los avances que se han dado en el proceso para la repatriación de su cuerpo.

Su hermana Johana Morales aseguró a EL HERALDO que se encuentran a la espera de respuestas por parte de las autoridades competentes tras haberse realizado una prueba de ADN como requisito formal para adelantar el proceso.

“Nos hicimos la prueba de ADN y ahora nos dicen que nos debemos comunicar con el Consulado para avanzar en la repatriación. Nadie nos da razón, nadie nos contesta. Ya no sabemos qué hacer ni a quién acudir”, sostuvo la mujer.

Por esa razón hizo un llamado a la Cancillería de Colombia para que les brinden el apoyo pertinente para adelantar los trámites y así poder despedir a su hermano en su tierra natal.

“Esto es una angustia. No dormimos, no tenemos vida. Nosotros queremos traerlo para darle una despedida. Queremos que nos apoyen para que este proceso se dé, no sabemos cuánto debemos pagar ni qué trámites adelantar”, recalcó.

Los detalles del caso

Leonela Alemán Morales se encontraba de viaje de turismo por Europa y estuvo de tránsito por la ciudad de Limassol. De acuerdo con publicaciones des medios europeos, un costado del edificio de dos plantas, con 9 apartamentos, que servía de alojamiento para varios extranjeros, se derrumbó al mediodía del sábado 11 de abril, poco antes de la 1:30 de la tarde, en la zona de Germasogeia, en Limassol, ciudad chipriota.

Cabe recordar que Alemán Morales fue una mujer trans, cuya identidad aparece referenciada en sus documentos como Leonardo, su nombre de nacimiento. Además, realizó estudios en diseño gráfico y era reconocida en redes sociales por la generación de contenidos.