Chevron, una de las principales petroleras estadounidenses, señaló este viernes que necesita ver “progreso” en Venezuela antes de invertir más capital en el país suramericano.

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En una llamada de reporte de resultados con inversores, el consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, señaló que, aunque ha visto “indicadores de desarrollo positivo” en Venezuela, aún existen “interrogantes” respecto a las condiciones fiscales y a los mecanismos de resolución de disputas.

Wirth reconoció que, en las operaciones en el país caribeño, Chevron está reinvirtiendo flujo de caja para mantener sus actividades. “Necesitamos ver más avances antes de que pongamos más capital a trabajar”, agregó.

Chevron es la única empresa energética estadounidense que permaneció en Venezuela después de que otras grandes compañías (como ConocoPhillips o Exxon Mobil) rechazaron en 2007 las exigencias del gobierno de Hugo Chávez de tener la participación mayoritaria en los proyectos petroleros en la Faja del Orinoco.

Desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas, en medio de una intervención militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha instado a las compañías energéticas norteamericanas a invertir en Venezuela.

A mediados de abril, Chevron firmó un intercambio de activos con el Gobierno venezolano que le permite expandir su presencia en el país en las regiones donde se encuentran los mayores yacimientos de petróleo.

Venezuela incrementó su producción de crudo en el mes de marzo a más de un millón de barriles diarios, según medios especializados, de los cuales casi un 25 % corresponden a las empresas conjuntas de Chevron con Pdvsa, la petrolera estatal venezolana.