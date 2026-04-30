El presidente Gustavo Petro, denunció este miércoles 29 de abril la detención de tres colombianos que estaban a bordo de la Flotilla Global Sumud, interceptada en aguas internacionales rumbo a la Franja de Gaza, y acusó de secuestro al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

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“Tres colombianos que viajaban en la flota de la Libertad son apresados por el régimen genocida de Netanyahu, que tomó ilegalmente las embarcaciones marítimas en donde iban y su secuestro fue en aguas internacionales”, escribió Petro en su cuenta de X.

Según Petro, “los secuestrados” son Andrés Leonardo Castelblanco Jaime, quien viajaba en la embarcación ‘Batolo’; Daniela Lisette Castillo Mogollón, de la ‘Eros’, y Estefanía Gutiérrez Castañeda, quien estaba a bordo del navío ‘Al Bassa’.

Tres colombianos que viajaban en la flota de la Libertad son apresados por el régimen genocida de Netanyahu, qué tomó ilegalmente las embarcaciones marítimas en dónde iban y su secuestro fué en aguas internacionales.



Los secuestrados son:



Andrés Leonardo Castelblanco Jaime,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 30, 2026

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El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes fueron trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

Según el Ministerio de Exteriores israelí, la flotilla tenía como objetivo sabotear la transición hacia la segunda fase del plan de paz para el enclave palestino promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Global Sumud Flotilla /EFE AME7922. BOGOTÁ (COLOMBIA), 29/04/2026.- Captura de video tomada de la cuenta oficial en X de @Global Sumud Flotilla que muestra a integrantes de la Flotilla abordo de una embarcación. La Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza, reporta ocho barcos de un total de 58 interceptados por las fuerzas israelíes en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, según su rastreador. EFE/ @Global Sumud Flotilla/ SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

En la anterior flotilla, enviada a Israel en septiembre pasado para romper el bloqueo a Gaza, viajaban las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, quienes fueron detenidas y, tras su regreso al país, Petro las recibió y las condecoró.

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Hace dos años, el 1 de mayo de 2024, Petro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en rechazo a la guerra de ese país en la Franja de Gaza.