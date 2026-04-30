En la noche de este miércoles 29 de abril se conoció que la oficina central de Interpol en Francia negó la solicitud de la Fiscalía de reactivar la circular roja de contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, señalado de ser parte del entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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De acuerdo con el organismo internacional, no se puede reactivar la circular roja porque tiene prohibido intervenir en asuntos de naturaleza política, blindando la movilidad global del exfuncionario, quien actualmente está bajo asilo político en Nicaragua.

De acuerdo a lo citado en Blu Radio, voceros de la Fiscalía General de la Nación señalan que la decisión de la Interpol se basa en sus estatutos de neutralidad, pues González tiene estatus de asilado político en Nicaragua, otorgado por el régimen de Daniel Ortega.

Esto significa que, como se confirmó el pasado 7 de abril, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) no podrá ser capturado en el exterior por la policía internacional. Caso contrario pasaría si llegara a territorio colombiano.

Hay que recordar que González es investigado por la Fiscalía por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos.

Según la investigación de la Fiscalía, González habría ordenado el pago de sobornos por 4.000 millones de pesos en efectivo a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, con la intención de asegurar el trámite de las reformas pensional y laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro.