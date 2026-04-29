La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos volvió a pedir este miércoles a los grupos armados ilegales cesar cualquier ataque contra la población civil, tras la reciente ola de violencia en el suroeste del país que deja al menos 20 muertos.

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El pronunciamiento se produce luego de los ataques perpetrados entre el sábado y el lunes en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, el más grave de los cuales dejó al menos 20 muertos y más de 30 heridos en un ataque en la Vía Panamericana, así como múltiples vulneraciones de derechos humanos.

“La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos exhorta a los grupos armados no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a cesar cualquier ataque en contra de la población civil”, señaló el organismo en un comunicado, en el que subrayó que los ataques contra civiles y sus bienes constituyen graves infracciones del DIH.

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El nuevo llamado se suma a las reacciones expresadas en los días de los atentados, cuando el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Miroslav Jenca, condenó “rotundamente” los ataques y urgió a los grupos armados al desescalamiento de la violencia y al respeto de la población civil.

En la misma línea, la Oficina ya había condenado “enfáticamente los ataques indiscriminados y otras acciones armadas en contra de la población civil” en Cauca y Valle del Cauca.

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La ONU instó a las autoridades a reforzar la protección de la población, fortalecer la prevención y garantizar investigaciones efectivas, así como atención integral a las víctimas.