La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó a sentirse en Estados Unidos y una de sus principales vitrinas estará en el corazón de Manhattan. Rockefeller Center fue anunciado como uno de los grandes puntos de encuentro para los aficionados al fútbol durante el torneo, con una ambiciosa programación que incluye tiendas oficiales, zonas de fanáticos, transmisiones en vivo y experiencias inmersivas.

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El anuncio fue realizado este 29 de abril por el Telemundo Fan Village y el comité organizador NYNJ World Cup 26, que confirmaron una transformación total del emblemático complejo neoyorquino de cara al evento deportivo más importante del planeta.

Tres tiendas oficiales del Mundial en pleno Manhattan

Uno de los principales atractivos será la apertura de tres tiendas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dentro de Rockefeller Center, donde los fanáticos podrán adquirir artículos exclusivos del certamen.

La primera abrirá a mediados de mayo en la calle 51. Luego, el 11 de junio, comenzará operaciones la Top of the Rock Shop, ubicada dentro de la experiencia del famoso observatorio. Finalmente, el 6 de julio se inaugurará una tienda pop-up en Rockefeller Plaza.

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Allí se ofrecerán camisetas oficiales de selecciones, ropa casual, gorras, bufandas, accesorios y artículos de colección, pensados para los miles de visitantes que llegarán a la ciudad durante el campeonato.

Top of the Rock será el mirador oficial del Mundial en Nueva York y Nueva Jersey

Otra de las grandes novedades es que Top of the Rock fue designado como el mirador oficial del NYNJ World Cup 2026, consolidando su papel como una de las experiencias insignia durante el torneo.

Desde este punto, ubicado en uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York, los aficionados podrán disfrutar vistas panorámicas de 360 grados del skyline de Manhattan, en una experiencia que busca conectar la pasión futbolera con la grandeza urbana de la ciudad.

Además, quienes compren entradas para Top of the Rock desde mediados de mayo recibirán un 10% de descuento en mercancía oficial de la FIFA disponible en las tres tiendas del complejo.

La histórica pista de hielo se convertirá en cancha de fútbol

Uno de los espacios más icónicos de Rockefeller Center también tendrá una transformación histórica. The Rink, tradicional pista de patinaje del complejo, se convertirá en una cancha de fútbol temporal que será el corazón del Fan Village.

Allí se transmitirán en vivo partidos del Mundial entre el 6 y el 19 de julio, en medio de una programación que combinará deporte, música, cultura y entretenimiento.

La idea es recrear el ambiente de una verdadera plaza mundialista en pleno centro de Nueva York, con miles de aficionados reunidos para celebrar cada jornada.

Jardín de Campeones y zonas interactivas

Entre las experiencias especiales anunciadas también figuran:

Jardín de Campeones: Los Channel Gardens rendirán homenaje a las ocho selecciones campeonas del mundo y a las leyendas que marcaron la historia del torneo.

Los Channel Gardens rendirán homenaje a las ocho selecciones campeonas del mundo y a las leyendas que marcaron la historia del torneo. Fan Zones: Espacios distribuidos en la plaza con actividades interactivas, experiencias de marca y programación cultural.

Espacios distribuidos en la plaza con actividades interactivas, experiencias de marca y programación cultural. Cobertura en vivo de Telemundo: La cadena oficial en español para Estados Unidos trasladará parte de su operación a Rockefeller Center, con transmisiones especiales y ambiente en directo.

Rockefeller Center apunta a convertirse en la capital mundialista de Nueva York

Con esta apuesta, el histórico complejo turístico busca convertirse en uno de los puntos neurálgicos del Mundial 2026 en la región de Nueva York y Nueva Jersey, una de las sedes más importantes del campeonato.

En las próximas semanas se revelarán nuevos detalles sobre horarios, activaciones comerciales y programación especial.

A poco más de un año del pitazo inicial, Nueva York ya empieza a vestirse de Mundial.