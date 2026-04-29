La controversia por el territorio del Esequibo volvió a estar en la palestra, pues esta vez por un detalle simbólico que terminó generando tensión diplomática entre Venezuela y Guyana.

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El presidente guyanés, Irfaan Ali, expresó su molestia por el uso de un broche por parte de la mandataria interina venezolana, Delcy Rodríguez, en el que aparece el mapa de Venezuela incluyendo la zona en disputa.

El accesorio fue utilizado durante visitas oficiales a países del Caribe, lo que llevó a Guyana a considerar que no se trata de un simple elemento decorativo, sino de una afirmación simbólica del reclamo territorial venezolano sobre el Esequibo.

Agencia EFE El broche que utilizó Delcy Rodríguez

Ante esto, Ali envió una comunicación a la Comunidad del Caribe (Caricom) advirtiendo que este tipo de gestos pueden interpretarse como una validación indirecta de una disputa que aún está en manos de la justicia internacional.

¿Qué es el Esequibo?

El Esequibo, una región de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales, ha sido objeto de un conflicto histórico entre ambos países. Mientras Guyana administra el territorio y busca que se ratifique su soberanía ante la Corte Internacional de Justicia, Venezuela sostiene que la disputa debe resolverse mediante negociaciones basadas en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Desde Caracas, la reacción no se hizo esperar. Rodríguez defendió el uso del broche argumentando que representa el mapa que históricamente ha reconocido su país, restando importancia a la polémica.

🚨#ÚltimaHora | Durante la Gran Peregrinación Nacional, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, reafirmó la postura histórica de Venezuela sobre el territorio Esequibo frente a las recientes quejas del gobierno de Guyana.



Rodríguez anunció que en los próximos… pic.twitter.com/F14cYdZF8b — Globovisión (@globovision) April 28, 2026

Sin embargo, el gesto ha sido interpretado como provocador en un contexto donde la tensión se ha incrementado en los últimos años, especialmente tras el interés internacional por los recursos petroleros de la zona.

Irfaan Ali, presidente de Guyana

“Ahora les molesta hasta como me visto. Entonces irán a quemar todos los libros de historia. Este es el mapa que siempre he conocido”, expresó Delcy durante una alocución.

Hasta ahora no se han conocido más declaraciones por parte de Guyana.