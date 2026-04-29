La fiscal Luz Adriana Camargo anunció este miércoles que el cabecilla disidente Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, será imputado el próximo 5 de mayo por varios delitos, como desaparición forzada, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

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Esto mientras se define su continuidad en eventuales diálogos de paz con el Gobierno.

“Desde que estamos revisando la situación de alias Calarcá (…) conformamos un equipo especial de tareas y ya hemos solicitado una fecha para imputación”, señaló a periodistas la jefa del ente de investigación penal.

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“Se imputa desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y creo que desplazamiento forzado”, precisó, agregando que elevó una solicitud directa al presidente de la República para que defina si el señalado puede continuar en eventuales escenarios de diálogo.

La petición del organismo acusador también incluye a cuatro integrantes del Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC en el Catatumbo: “Solicité que defina la permanencia de esta persona en mesas de negociación, junto con integrantes del Frente 33 que ya han sido imputadas por delitos de lesa humanidad”.

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Y aseveró Camargo que la coordinación de la audiencia se adelanta con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, siguiendo un procedimiento similar al aplicado previamente con ese mismo frente armado, a la espera de que los procesados comparezcan ante la justicia pese a estar inmersos en procesos de paz.