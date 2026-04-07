Por medio de una carta, la fiscal genral Luz Adriana Camargo pidió al presidente Gustavo Petro reactivar las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, miembro representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, y otros jefes disidentes como Carlos Eduardo García Téllez, alias ‘Andrey Avendaño’; Jonathan Jair Narváez Quintero; Farby Édison Parra Parra, alias ‘Richard’ y Javier Alonso Velosa García, alias ‘John Mechas’.

Fiscalía reabre órdenes de captura contra 16 cabecillas de bandas criminales

El documento de la jefe del ente acusador se conoce un día después de que se confirmara que esta medida judicial sigue suspendida tras no alcanzar un acuerdo con delegados del Gobierno y de la Alta Consejería para la Paz.

La fiscal sostuvo en la misiva que existen pruebas suficientes que evidencian la continuidad de actividades criminales por parte de ‘Calarcá’, incluso después de haber sido beneficiado con la suspensión de las órdenes judiciales en el marco de acercamientos de paz.

Los hechos que se le atribuyen a ‘Calarcá’

Según la Fiscalía, los hechos atribuidos al señalado cabecilla incluyen el homicidio de la lideresa indígena Carmelina Yule, ocurrido el 16 de marzo de 2024 en Toribío (Cauca), así como una masacre de 26 personas —entre ellas siete menores de edad— en Miravalle (Guaviare), perpetrada en enero de 2026.

El documento también menciona la continuidad de acciones terroristas en el departamento del Meta, con al menos 19 eventos registrados entre 2024 y 2025, que incluyen ataques con explosivos contra el sector comercial en municipios como Granada, Acacías, Villavicencio, Mesetas y Guamal.

Adicionalmente, se señala la instalación de minas antipersonales como parte de tácticas de guerra, incluyendo ataques contra unidades militares que dejaron víctimas fatales.