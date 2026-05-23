Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, el ministro de Defensa Pedro Sánchez informó este sábado 23 de mayo sobre una ofensiva militar por parte del Ejército en contra de integrantes del frente 36 de las Farc en la vereda Palmichal, en Briceño, Antioquia.

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De acuerdo con lo difundido por el ministro, se trató de una operación de las Fuerzas Militares en coordinación con la Fiscalía. En el hecho murió una integrante de la estructura criminal, y también habrían resultado heridos alias Chalá y alias Macho Viejo, quienes son señalados de ser los responsables del asesinato del periodista Mateo Pérez el pasado 5 de mayo.

El ministro indicó que también señalados de aterrorizar, asesinar, extorsionar y reclutar menores para la violencia.

“Estos dos peligrosos delincuentes heridos en la operación militar, habrían sido llevados hacia Puerto Valdivia buscando atención médica, con apoyo de colaboradores de esta organización de la muerte”, se lee en el comunicado del jefe de la cartera de seguridad.

Agregó el funcionario que actualmente las autoridades ofrecen una recompensa por información que permita ubicar y capturar a los cabecillas de esta estructura criminal terrorista del 36.

Detalló que por Alias Primo Gay se ofrece hasta $640 millones; por alias Chalá hasta $500 millones; por ‘Macho Viejo’ hasta $100 millones, por Alias Lobo hasta $100 millones; y por ‘Santiago’ hasta $100 millones.

“A las comunidades les decimos con claridad: no vamos a detenernos hasta recuperar plenamente la tranquilidad y la seguridad de esta región. Ningún criminal estará por encima de la vida, la libertad y la paz de los colombianos”, también se lee en la publicación del ministro Pedro Sánchez.