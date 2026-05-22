Con el pasar de los días son cada vez más los detalles que se revelan respecto a la investigación que las autoridades llevan a cabo en el caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que falleció y cuyo cuerpo fue abandonado tras someterse a una intervención estética ilegal en el establecimiento Beauty Láser del barrio Venecia, ubicado en el sur de Bogotá.

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En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer públicamente que ya ha puesto bajo la lupa el vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, automotor utilizado para movilizar a la víctima y que se ha convertido en la pieza central para desenredar el entramado criminal.

La minuciosa revisión forense al automóvil, según el ente investigador, no solo sacó a la luz evidencias biológicas importantes, sino que también dejó al descubierto documentación y dispositivos tecnológicos que, al parecer, conectarían directamente a los presuntos implicados con el crimen.

Qué encontraron dentro del vehículo en el cual transportaron a Yulixa Toloza

Durante las audiencias judiciales concentradas, el ente acusador expuso los resultados de la inspección criminalística realizada al interior del vehículo. Los peritos forenses hallaron fragmentos de cabello en diferentes partes del auto, específicamente en la silla trasera ubicada detrás del copiloto, en el tapete de la parte delantera y en la zona del baúl.

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A este hallazgo se suman análisis científicos determinantes. La Fiscalía indicó en las diligencias que se recolectaron muestras correspondientes a fluidos corporales, células de piel, rastros de sangre y posibles perfiles de ADN, elementos materiales probatorios indispensables para reconstruir de manera técnica el traslado y las condiciones en las que estuvo la víctima.

La inspección técnica detallada no se limitó a los rastros biológicos. Los investigadores judiciales descubrieron en la guantera del vehículo una factura de un taller mecánico expedida a nombre de Edinson José Torres Sarmiento, quien es señalado dentro del expediente. Asimismo, en el área del tablero se encontraron un router portátil de internet junto con una tarjeta SIM de la empresa Claro.

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Otro de los elementos que llamó fuertemente la atención de las autoridades fue la localización de una bolsa negra cerca del asiento del copiloto. Al revisar su contenido, los peritos contabilizaron un total de 17 vouchers o comprobantes de transacciones financieras correspondientes a las plataformas Efecty, Redeban y Wompi, registros que para la Fiscalía podrían aportar datos de alto valor sobre los movimientos económicos efectuados por los involucrados con posterioridad al fallecimiento de la mujer.

Fiscalía descubre un plan para desguazar el carro y trasladarlo hacia la frontera con Venezuela

La ubicación del Chevrolet Sonic se dio en una vivienda del municipio de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander, lugar donde permanecía bajo la custodia de una ciudadana por instrucciones de los implicados.

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Según las investigaciones, existía una estrategia coordinada para desaparecer el bien y eliminar el material probatorio. Por estas acciones, un juez penal de control de garantías de Cúcuta envió a prisión a Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, señalados de ejecutar maniobras de ocultamiento.

El ente acusador reveló comunicaciones interceptadas a través de WhatsApp y TikTok que involucran a María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del centro estético, con sus familiares capturados. En dichas conversaciones se impartían directrices para retirar el auto de forma inadvertida, sugiriendo incluso el uso de tapabocas para evitar ser identificados por cámaras de seguridad.

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La Fiscalía sostiene que el plan final contemplaba desguazar por completo el automotor en la zona fronteriza y que se efectuó un pago de 800 mil pesos colombianos a los encargados del traslado bajo el pretexto de una supuesta mudanza hacia Venezuela.