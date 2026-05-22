El presidente Gustavo Petro anunció una serie de disposiciones para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, que, de acuerdo con las autoridades climáticas del país, se presentará en los próximos meses.

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Entre esas disposiciones, el jefe de Estado le pidió al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reunirse con todas las empresas del sector eléctrico para abordar los temas de la generación.

De paso, el mandatario respaldó los cuestionamientos del jefe de la cartera energética a los gremios del sector eléctrico que pidieron prender, desde ya, las termoeléctricas.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Petro dijo que, de ser necesario, acudiría a una nueva emergencia económica para acelerar la respuesta al fenómeno climático: “La petición de prender las termoeléctricas desde ya para enfrentar el ‘superniño’ es una petición para elevar tarifas”.

Por ello, agregó, “he solicitado a las empresas generadoras privadas, como ya se logró con las públicas, pasar a la nueva fórmula tarifaria. Esa es una medida indispensable”.

Así mismo, como segundo punto, expuso, “el cargo de confiabilidad que es un ahorro forzoso de los usuarios de energía eléctrica, y que ya suma casi 50 billones de pesos, debe ser usado en emergencia. Ese cargo hoy debe comprar instalaciones de energía solar, complementaria a la hídrica”.

Y concluye el presidente en el mensaje: “En épocas de sequía, que produce disminución de embalses, la energía complementaria más eficiente y barata no son las termoeléctricas sino la solar”.

Recordó además el mandatario que uno de cada cuatro usuarios ya tiene energía solar, pero dijo que “hay que duplicar ese esfuerzo” para sobrepasar sin ningún problema y a bajo costo el fenómeno del ‘Superniño’.

Por ello, le pidió al ministro Palma que se reúna con todas las empresas del sector eléctrico “para abordar entre el estado, la sociedad y las empresas, el fenómeno que se avecina para el segundo semestre de este año”.

El jefe de Estado advierte en este sentido que “el punto más difícil en un ‘Superniño’ no es la energía eléctrica, sino la alimentación”, tras destacar los avances del año pasado reconocidos por el DANE sobre inseguridad alimentaria.

Ante esto, Petro Urrego propuso: el desarrollo de la agricultura de alimentos a una mayor escala, subsidios desde ya a los fertilizantes, el desarrollo de la cadena de fríos y silos para guardar alimentos y no desperdiciarlos, la reforma agraria en la altillanura y en las zonas afectadas por el pasado frente ártico frio; un plan de crecimiento de la producción alimentaria articulado por el Ministerio de Agricultura, el Fondo de adaptación, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y Ecopetrol; y reactivación de la producción agroindustrial en la Orinoquía colombiana.

“Si la rapidez con que deben ser tomadas estas medidas implica una nueva emergencia económica, no dudaré en decretarla”, concluye el mensaje del jefe de Estado.

En respuesta, Palma señaló que desde el 9 de febrero se han realizado 32 reuniones de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética, seis de ellas junto con los gremios Andeg, Asocodis, Asoenergía, Acolgen y SerColombia para monitorear el avance del fenómeno de El Niño y proteger la seguridad energética del país.

“Hemos tomado medidas regulatorias de corto, mediano y largo plazo junto a la CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas) y adelantamos un trabajo interinstitucional que ya identifica 53 acciones concretas para enfrentar la crisis climática. Necesitamos también el apoyo contundente de empresas como Air-e, Afinia, EPM, así como de la Superservicios y el Ministerio de Hacienda para responder con responsabilidad a los efectos del fenómeno de El Niño y garantizar el servicio a las familias colombianas”.

Y cuestionó el cargo por confiabilidad que reciben las generadoras de energía a través de la factura del servicio, a pesar de lo cual han pedido que las hidroeléctricas se prendan desde ya para hacerle frente a El Niño: “¿Los $48 billones que hemos pagado a las hidroeléctricas realmente se traducen en confiabilidad para el sistema?“.

Se trataría de la quinta emergencia económica que decretaría Petro.

En julio de 2023 declaró la primera en La Guajira por la sequía asociada al Fenómeno de El Niño, pero varios decretos fueron tumbados por la Corte Constitucional.

En diciembre de 2025 decretó la segunda en todo el territorio nacional frente a la escasez de caja y la no aprobación de la Ley de Financiamiento, medida que estuvo temporalmente suspendida por la Corte Constitucional.

En febrero pasado decretó la tercera en ocho departamentos (Antioquia, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Bolívar y César) por el aumento atípico de lluvias.

Y en el mismo mes decretó la cuarta, o la segunda parte de la tercera, emitida de nuevo para la misma crisis climática y expedida con cinco decretos para financiar la emergencia mediante el impuesto al patrimonio y contratación directa, medidas que también fueron cuestionadas por las altas cortes.