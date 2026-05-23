La empresa de servicios públicos Triple A informó que este martes 26 de mayo se llevarán a cabo trabajos programados de mantenimiento preventivo y correctivo en distintos componentes del sistema de acueducto de Puerto Colombia, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura y fortalecer la continuidad del servicio de agua potable.

De acuerdo con la compañía, las labores incluyen el lavado del tanque de la planta de tratamiento Las Flores, así como el lavado de los tanques de almacenamiento Cupino y de la estación de bombeo en Puerto Colombia. Además, se realizará la revisión del pozo de succión en la estación Salgar y la reparación de una fuga en una conducción de 400 milímetros.

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Para ejecutar estos trabajos será necesaria la suspensión temporal del servicio de agua en varios sectores del municipio y zonas aledañas. En el corredor ETAP Las Flores – Salgar, la interrupción se realizará entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, afectando a los sectores de Adelita de Char, corredor vía Los Manatíes, Punta Roca, Villa del Mar (Cangrejera), Sabanilla, La Playa, Salgar y La Antorcha.

Asimismo, en la cabecera municipal de Puerto Colombia, la suspensión del servicio irá desde las 12:00 del mediodía hasta las 11:00 de la noche. Posteriormente, la empresa indicó que la reapertura del sistema se realizará mediante maniobras controladas para permitir el llenado progresivo de las redes y la recuperación gradual de los niveles durante la madrugada.

En el caso de la urbanización Lomas de Caujaral, el servicio será suspendido entre las 10:00 de la mañana y las 8:00 de la noche mientras se desarrollan las intervenciones programadas.

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Triple A señaló que, una vez culminen las obras de mantenimiento, el suministro de agua será restablecido de manera gradual en todas las zonas afectadas.